Esporte O Inter prepara nova campanha para “compensar” sócios e comemora novas associações em meio à pandemia

Por Redação O Sul | 28 de Maio de 2020

A previsão é que o lançamento da nova campanha ocorra em breve. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Uma das principais fontes de receitas dos clubes de futebol brasileiros vêm do quadro associativo. E, no momento de pandemia, também é uma das áreas atingidas, que sofre com inadimplência. No Inter, que conta com mais de 100 mil associados, a previsão é de uma queda de até 15%. Contudo, mesmo com a situação, o clube tem motivos para comemorar: a associação de novos colorados. E, uma nova campanha com benefícios deve ser lançada em breve.

Em entrevista à Rádio Grenal, o vice-presidente de Administração, Victor Grunberg, declarou que está contente pela resposta que vem dos torcedores mesmo diante do momento de crise no País: “Eu estou muito feliz com a resposta do sócio. É inegável que neste momento de pandemia e de dificuldade, o percentual aumentou. Essa é uma situação muito delicada. O mundo vive uma situação delicada. As receitas caíram drasticamente e nós dependemos muito do sócio. Claro que tem muitos sócios passando por dificuldades e nós temos que entender isso”.

Com um quadro associativo de 120 mil sócios, o clube analisa que o percentual de inadimplência deve atingir de 12% a 15%, que já é um número trabalhado anualmente. As causas para porcentagem estão ligadas aos problemas de ordem financeira, mas também com problemas na realização do pagamento, como o atraso na entrega de boletos bancários.

Além dos benefícios do Clube de Vantagem, o vice-presidente de Administração revelou que há o trabalho para o lançamento de uma nova campanha para “recompensar” aos sócios, que estão auxiliando ao time a passar pela situação, considerada a pior economicamente e financeiramente da história. Ainda não foram apresentados mais detalhes da nova campanha, mas a previsão é que o lançamento ocorra em breve.

