2 de junho de 2020

Clube fechou o último mês com 85 mil sócios ativos Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O fechamento dos números do mês de maio trouxe boas notícias para o Grêmio com relação ao quadro social. Depois de uma queda em abril em comparação com a média do primeiro trimestre, o clube fechou o mês de maio com o mesmo número de sócios ativos.

Com o cenário, o Grêmio tem cerca de 85 mil sócios ativos. E, a estatística é comemorada justamente porque o mês de abril teve uma redução de 15%, em relação aos primeiros três meses do ano, por conta da pandemia da Covid-19.

Uma das justificativas pelo saldo positivo é pelo plano de vantagens promovido pelo clube no início de maio. O pacote de benefícios e vantagens aos sócios foi criados como forma de recompensa aos torcedores associados que pagaram suas anuidades antecipadamente e/ou que manterão suas contribuições sociais em dia durante este período de interrupção de jogos. Entre as vantagens previstas, conforme a modalidade associativa, está previsto direito a ter o nome gravado em painéis metálicos de reconhecimento a serem instalados na Arena; acesso para assistir a um treino da equipe de futebol profissional na Arena em 2021 e Tour Especial na Arena.

