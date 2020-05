Esporte Grêmio anuncia pacote de benefícios: vantagens contemplam sócios torcedores e os que possuem cadeira na Arena e arquibancada

Por Redação O Sul | 5 de Maio de 2020

Foto: Site Oficial/Divulgação/GFPA

Diante das incertezas decorrentes do atual cenário de pandemia da Covid-19, que impõem a suspensão temporária das competições, o Grêmio divulgou através do site uma forma de privilegiar e recompensar os sócios do Clube que pagaram suas anuidades antecipadamente e/ou que manterão suas contribuições sociais em dia durante este período de interrupção de jogos. O clube comunica que: “após intenso e exitoso processo de negociação junto à Arena Porto-Alegrense, foi possível a criação de um Pacote de Benefícios e Vantagens aos Sócios que será aplicável, por prazo determinado, a partir da retomada das competições com permissão de acesso de público na Arena.”

Veja abaixo as novas vantagens definidas conforme a modalidade associativa:

SÓCIOS TORCEDORES (OURO E DIAMANTE)

– Onda prioritária de aquisição de ingressos, à frente da onda preferencial dos demais Sócios Torcedores;

– Desconto adicional de 10% para aquisição de ingressos em todos os setores;

– Emissão de certificado digital de reconhecimento ao apoio neste período.

SÓCIOS PAGANTES COM LUGAR NA ARENA (ARQUIBANCADA E CADEIRAS)

– Direito à realização de upgrade gratuito para assento em categoria superior, mediante check-in;

– Direito a ter o nome gravado em painéis metálicos de reconhecimento a serem instalados na Arena;

– Direito a acesso para assistir a um treino da equipe de futebol profissional na Arena em 2021;

– Direito a um Tour Especial na Arena;

– Emissão de certificado digital de reconhecimento ao apoio neste período.

As condições para obtenção dos benefícios mencionados, os prazos para realização de cada ação e o detalhamento de cada uma delas estão descritos em um Regulamento Específico que pode ser acessado AQUI.

Por fim, ainda em comunicado, o clube agradeceu a todos os associados pela compreensão neste momento de extrema excepcionalidade e sobretudo pelo apoio prestado à instituição no sentido de manter, dentro do possível, suas contribuições sociais em dia. “Em breve, poderemos retomar a normalidade de nossas atividades desportivas, assegurando um grupo forte e competitivo que nos proporcione protagonismo em todas as competições das quais participamos. Seguimos, assim, unidos para o que der e vier”, finaliza.

