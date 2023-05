O presidente do Equador, Guillermo Lasso, dissolveu nesta quarta-feira (17) a Assembleia Nacional – sede do Poder Legislativo do país – e convocou novas eleições gerais. A medida ocorreu após os deputados realizarem a primeira audiência do processo de impeachment contra Lasso.

Por decreto publicado em caráter de urgência e com efeito imediato, Lasso determinou a dissolução da Assembleia Nacional “por grave crise política e comoção interna”, que o Conselho Nacional Eleitoral do Equador convoque novas eleições gerais nos próximos sete dias e o fim imediato do mandato de todos os deputados.

Lasso enfrenta um processo de impeachment por supostamente ter permitido favorecimento a uma petrolífera em contratos estatais. Eleito em 2021, o ex-banqueiro é um político da direita conservadora que atua de forma liberal na economia equatoriana.