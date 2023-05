Política Senador Sérgio Moro lamenta a cassação do mandato do deputado federal Deltan Dallagnol: “Estou estarrecido”

Por Redação O Sul | 17 de maio de 2023

"Minha solidariedade aos eleitores do Paraná e aos cidadãos do Brasil", escreveu o ex-juiz da Lava-Jato nas redes sociais Foto: Lula Marques/Agência Brasil "Minha solidariedade aos eleitores do Paraná e aos cidadãos do Brasil", escreveu o ex-juiz da Lava-Jato nas redes sociais. (Foto: Lula Marques/Agência Brasil) Foto: Lula Marques/Agência Brasil

O senador Sérgio Moro (União Brasil-PR) lamentou a cassação do mandato do deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR). O ex-juiz da Lava-Jato afirmou que ficou “estarrecido” com a decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), tomada por unanimidade na terça-feira (16).

“É com muita tristeza que recebo a informação da cassação do mandato do deputado federal Deltan Dallagnol. Estou estarrecido por ver fora do Parlamento uma voz honesta na política que sempre esteve em busca de melhorias para o povo brasileiro. Perde a política. Minha solidariedade aos eleitores do Paraná e aos cidadãos do Brasil”, escreveu Moro nas redes sociais.

Em nota, Deltan afirmou que “344.917 vozes paranaenses e de milhões de brasileiros foram caladas com uma única canetada, ao arrepio da lei e da Justiça”.

“Meu sentimento é de indignação com a vingança sem precedentes que está em curso no Brasil contra os agentes da lei que ousaram combater a corrupção. Mas nenhum obstáculo vai me impedir de continuar a lutar pelo meu propósito de vida de servir a Deus e ao povo brasileiro”, prosseguiu o ex-procurador da Lava-Jato.

Ele foi alvo de uma ação no TSE apresentada pela Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV) e pelo PMN. Os partidos questionaram o registro de Deltan para concorrer como deputado por dois motivos. O primeiro, em razão de uma condenação do TCU (Tribunal de Contas da União) por gastos com diárias e passagens de outros procuradores da Lava-Jato. O segundo argumento é que ele teria pedido exoneração como procurador enquanto respondia 15 procedimentos administrativos, que poderiam resultar em aposentadoria compulsória ou demissão. Os partidos afirmaram que Deltan tentou burlar a Lei de Inelegibilidade e a Lei da Ficha Limpa ao deixar o cargo antes do início dos procedimentos administrativos.

2023-05-17