Por Redação O Sul | 29 de julho de 2023

Cientistas sugerem que testes de olfato sejam incluídos em check-ups para identificar início da doença. (Foto: Getty Images)

Pesquisadores da Universidade de Medicina Chicago, nos Estados Unidos, descobriram que o declínio da capacidade de reconhecer cheiros pode estar associado à perda de função cognitiva de idosos e, portanto, é um sinal relevante para o diagnóstico do Alzheimer e de outras demências.

Em um estudo publicado na revista científica Alzheimer’s & Dementia, os cientistas detalharam como chegaram à conclusão.

Eles analisaram dados referentes a 515 idosos, que foram coletados ao longo de aproximadamente duas décadas pelo Projeto Memória e Envelhecimento da Universidade Rush (MAP).

Os pesquisadores se centraram na percepção de olfato dos voluntários, pois já era conhecido que as placas e emaranhados que caracterizam o cérebro de pessoas afetadas pelo Alzheimer, geralmente aparecem primeiro em áreas relacionadas à capacidade de reconhecer cheiros.

De acordo com os resultados obtidos, um declínio rápido no olfato de uma pessoa é o primeiro sinal para alterações características do Alzheimer, como menor volume de massa cinzenta e pior cognição. A partir desta informação, os cientistas sugerem que testes de olfato – uma ferramenta barata e simples – sejam incluídos nos exames de rotina de idosos para a identificação dos primeiros sinais de demência.

“Se pudéssemos identificar pessoas na faixa dos 40, 50 e 60 anos que correm maior risco desde o início, poderíamos ter informações suficientes para inscrevê-las em ensaios clínicos e desenvolver medicamentos melhores”, disse a estudante e autora do estudo, Rachel Pacyna.

Lavar louça e cozinhar

Cozinhar, lavar louças e praticar atividades de jardinagem são tarefas domésticas que podem reduzir em cerca de 20% o risco de desenvolver Alzheimer, de acordo com um estudo publicado no jornal da Academia de Neurologia dos Estados Unido.

Os autores do trabalho, inclusive, sugerem que as atividades domésticas são a segunda forma mais efetiva de prevenção contra a degeneração cerebral, ficando atrás somente da prática de caminhadas ou de andar de bicicleta regularmente.

A pesquisa analisou dados de 500 mil moradores do Reino Unido, com média de idade de 56 anos e que não apresentavam demência. As informações deles foram acompanhadas por 11 anos e, ao término do período, os pesquisadores observaram que o grupo de participantes que realizavam atividades domésticas com frequência tiveram 21% menos chance de ser diagnósticos com Alzheimer e demência.

“Muitos estudos identificaram fatores de risco em potencial para a demência, mas nós queríamos saber mais sobre uma variedade maior de estilos de vida e o papel potencial deles na prevenção desses problemas. Nosso estudo identificou que exercícios físicos, tarefas domésticas e vida social estão diretamente relacionadas a prevenção de vários tipos de demência”, disse a principal autora do estudo, a professora Huan Song, da Sichuan University em Chengdu, na China, em nota sobre a pesquisa.

Os participantes preencheram questionários no início das avaliações, no qual responderam acerca de sua saúde, da frequência e dos tipos de atividades físicas que realizavam, bem como tarefas domésticas, laborais e meios de transporte utilizados. Em outra seção do formulário, informaram sobre escolaridade, vida social, uso de eletrônicos e questões sobre suas habilidades mentais.

“Nossos resultados são encorajadores para que as pessoas mudem hábitos simples e se beneficiem com esse estilo de vida”, concluiu a pesquisadora Song.

2023-07-29