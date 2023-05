Brasil Amapá receberá oxigênio e equipamentos hospitalares para combater síndromes gripais

Por Redação O Sul | 21 de maio de 2023

Transporte está sendo feito por navio pela Marinha, que encaminhou dois tanques com 12 mil toneladas de oxigênio e outros equipamentos essenciais

O Amapá receberá mais de 32 mil metros cúbicos de oxigênio, além de equipamentos hospitalares e um misturador de ar medicinal. A medida emergencial do governo federal se deve em razão do estado de emergência em saúde pública causado por síndrome gripal infantil.

O transporte está sendo feito por navio pela Marinha, que encaminhou dois tanques com 12 mil toneladas de oxigênio e outros equipamentos essenciais para atender a rede pública hospitalar do estado. Todas as Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) pediátricas estão lotadas.

O transporte iniciou neste domingo (21). A carga partiu de Belém (PA), e deve chegar a Santana (AP) apenas na terça-feira (23).

Nos cinco primeiros meses do ano, o estado enfrentou um aumento de mais de 108% na internação de crianças com síndromes gripais. A maioria dos internados têm de sete meses a quatro anos.

A superlotação no Hospital da Criança e do Adolescente em Macapá fez com que até salas administrativas fossem transformadas em espaço para novos leitos. Houve ainda a ampliação de 20 para 24 no número de vagas da UTI pediátrica.

A situação foi provocada pelo vírus Sincicial Respiratório (VSR), que provoca bronquiolite, inflamação que dificulta a chegada do oxigênio aos pulmões. Também foram detectados casos de Influenza A e B e covid-19.

No último dia 13, o estado decretou emergência em saúde pública. O governador Clécio Luís chegou a fazer um apelo pela vacinação. Em todo o estado, apenas 16% da população infantil apta a receber a vacina foi imunizada.

Foram enviados kits de análise laboratorial para diagnóstico, medicamentos, além de uma equipe de epidemiologia de campo para reforçar as ações de emergência e investigação dos casos.

