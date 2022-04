Tecnologia Amazon oferece 10 e-books grátis para celebrar o Dia Mundial do Livro

Por Redação O Sul | 21 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











A seleção traz obras de diferentes países em inglês. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Dia Mundial do Livro e do Direito Autoral é comemorado em 23 de abril. Aproveitando a data, a Amazon está oferecendo dez e-books gratuitamente. Eles podem ser lidos no Kindle, nos aplicativos para Android e iOS e também no computador. A seleção traz obras de diferentes países em inglês. Além disso, livros físicos e digitais estão com descontos.

Os dez livros digitais grátis fazem parte da campanha Leia O Mundo da Amazon. Os títulos fazem parte de uma curadoria global e são disponibilizados em inglês. Desde 2018, 47 obras de 28 países de todos os continentes já participaram da ação.

Para 2022, a seleção inclui livros da Tunísia, Índia, Gana, entre outros.

Veja a lista: The Puma Years – A Memoir, por Laura Coleman (Bolívia/Escócia); To the Sky Kingdom, por Tang Qi (China); The Ardent Swarm – A Novel, por Yamen Manai (Tunísia); The Caiman, por María Eugenia Manrique e ilustrações de Ramón París (Venezuela); An Eye for an Eye (Detective Kate Young Book 1), por Carol Wyer (Inglaterra); North to Paradise –A Memoir, por Ousman Umar (Gana); The Other Man, por Farhad J. Dadyburjor (Índia); The Easy Life in Kamusari, por Shion Miura (Japão); Where the Desert Meets the Sea: A Novel, por Werner Sonne (Israel); Mother Dear –A Thriller, por Nova Lee Maier (Holanda).

As obras gratuitas poderão ser resgatadas até o dia 28 de abril, às 3h59. Um ponto importante é que você não precisa do aparelho Kindle para ler os livros. É possível usar o aplicativo também chamado Kindle, que está disponível para Android e iOS. Para ler no computador, há apps para PC e Mac, além do Kindle Cloud Reader, que funciona no navegador.

Também não é preciso ser assinante do Amazon Prime – basta ter uma conta da Amazon sem pagar nada por isso. Em 2021, a loja também ofereceu uma seleção em português. Até o momento, porém, ela não repetiu a ação neste ano.

Como conseguir os e-books grátis: Acesse este link; Se você estiver no celular, ative a configuração para visualizar como desktop. Ela geralmente fica nas opções do seu navegador; veja aqui como fazer; Role a página até o fim; a lista estará lá; Clique em cada um dos livros e, na página, escolha a opção “Comprar agora” ou “Comprar agora com 1-clique”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia