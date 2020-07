Brasil Amazônia registra aumento nos alertas de desmatamento

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Brasil enfrenta pressão de investidores estrangeiros para diminuir o desmatamento na Amazônia Foto: Agência Brasil Brasil enfrenta pressão de investidores estrangeiros para diminuir o desmatamento na Amazônia. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

A Amazônia registrou 1.034,4 km² de área sob alertas de desmatamento em junho, o maior índice para o mês desde 2015. No acumulado do primeiro semestre, os alertas indicam devastação em 3.069,57 km² da floresta, um aumento de 25% na comparação com o primeiro semestre de 2019.

Os dados, atualizados nesta sexta-feira (10), são do sistema Deter (Detecção de Desmatamento em Tempo Real), do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

O Brasil enfrenta pressão de investidores estrangeiros para diminuir o desmatamento na Amazônia. Na quinta-feira (09), o vice-presidente Hamilton Mourão disse para investidores que o País busca reduzir o desmatamento.

O MPF (Ministério Público Federal) está pedindo o afastamento do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, por crime de improbidade administrativa. De acordo com o MPF, há “desestruturação dolosa das estruturas de proteção ao meio ambiente”.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Brasil