Por Redação O Sul | 10 de julho de 2020

Os remédios serão distribuídos entre as cidades representadas pela Granpal e pelo Consórcio de Desenvolvimento do Pampa Gaúcho Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil Os remédios serão distribuídos entre as cidades representadas pela Granpal e pelo Consórcio de Desenvolvimento do Pampa Gaúcho. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O Consórcio da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre lançou um novo edital de pregão eletrônico para a compra compartilhada de medicamentos, que beneficiará 20 cidades gaúchas. No total, serão adquiridos mais de 350 medicamentos, com valor estimado de R$ 180 milhões.

As propostas das empresas serão abertas no dia . O objetivo da compra é atender a demanda dos municípios por um período de 12 meses. Os produtos serão distribuídos entre as cidades representadas pela Granpal (Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Eldorado do Sul, Esteio, Glorinha, Guaíba, Nova Santa Rita, Porto Alegre, Santo Antônio da Patrulha, Sapucaia do Sul e Viamão) e pelo Consórcio de Desenvolvimento do Pampa Gaúcho (Bagé, Pedrito, Lavras do Sul, Manoel Viana, Santana do Livramento e Uruguaiana), além de Campo Bom e Ivoti, do consórcio Pró-Sinos.

Realizada desde 2012 pela Granpal, a compra coletiva de medicamentos traz uma redução de 25% a 40% no valor da aquisição dos produtos, gerando economia para as prefeituras, mais agilidade na escolha e saúde para a população.

Para a presidente da entidade, Margarete Ferretti (PT), é preciso unidade, rapidez e atitude para enfrentar a crise. “Esse processo licitatório é necessário diante do momento de crise generalizada que vivemos todos. A intenção é muito clara: economizar recursos públicos e ajudar a salvar vidas, com eficiência e extrema agilidade”, afirmou.

“A medida, por adesão, será uma resposta e um alívio a dezenas de prefeituras que precisam se unir agora”, disse o diretor-executivo da Granpal, Eduardo Fagundes.

