Porto Alegre Ameaça de enchente: prefeito de Porto Alegre se reúne com moradores das Ilhas para definir ações

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2025

O chamado "bairro Arquipélago" é uma das áreas mais vulneráveis a transbordos do Guaíba. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

Em razão das chuvas recentes em todo o Estado nos últimos dias, o prefeito Sebastião Melo se reuniu nessa sexta-feira (20) com moradores da região das ilhas de Porto Alegre para alinhar ações de prevenção e apoio às comunidades locais. Diversos moradores tiveram que deixar suas casas no chamado bairro Arquipélago, devido à elevação do nível do Guaíba.

O encontro ocorreu na sede da Colônia de Pescadores Z5, na Ilha da Pintada, e contou com as presenças de secretários municipais, representantes do Corpo de Bombeiros, Brigada Militar, Marinha do Brasil e Defesa Civil.

Durante a reunião, equipes da Catavento Meteorologia e do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil (Cemadec) apresentaram os dados mais recentes sobre as condições climáticas.

Embora a mudança na direção do vento tenha contribuído para um maior escoamento, a área (uma das mais atingidas pela enchente histórica de maio do ano passado) permanece sob risco. A chuva deve prosseguir até a madrugada deste sábado (21), com expectativa de melhora no tempo no domingo, acompanhada de queda nas temperaturas a partir da noite.

”Nos reunimos para dialogar olho no olho e verificar a mobilização da prefeitura na região, que trouxe equipes da saúde, assistência social e Defesa Civil”, declarou Melo. “Nosso compromisso é o de continuarmos presentes para garantir informação segura e apoio direto à população, com escuta ativa e ações concretas para enfrentar a realidade de elevação do nível do Guaíba naquela localidade.”

A Defesa Civil tem equipe permanente rodando pelo Arquipélago e pode auxiliar na remoção de famílias, quando necessário – nesse caso, o pedido é feito por meio do telefone 199. As famílias com casas em ruas que registram elevação da água já saíram para residências de parentes, e contam também com abrigo emergencial montado pelo município na casa de eventos Arena KTO, próximo ao Aeroporto Salgado Filho (Zona Norte).

Prioridade

O bairro Arquipélago é tratado como prioridade no atendimento por parte das secretarias de ponta, em razão da cota mais baixa de alagamento em relação a outros pontos da Região Metropolitana. “Estamos trazendo informações oficiais diretamente à população e mantendo vigilância permanente na área”, completou o diretor da Defesa Civil Municipal, Evaldo Rodrigues Junior.

A Secretaria Municipal de Saúde mantém os serviços nas ilhas e, neste fim de semana, duas equipes volantes percorrerão Ilha da Pintada e Ilha dos Marinheiros. A rede de assistência social segue mobilizada. De acordo com o secretário Matheus Xavier, o Cras da região permanece aberto e há apoio ainda do abrigo montado na KTO.

André Machado, titular do Departamento Municipal de Habitação (Demhab), destacou o trabalho que vem sendo feito na região, com cerca de 3,5 mil famílias atendidas por meio de ações de reassentamento, emissão de laudos técnicos e o programa de Compra Assistida;

Também participaram da reunião equipes Guarda Municipal, Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) e a Secretaria de Governança, além da subprefeitura.

(Marcello Campos)

2025-06-20