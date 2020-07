A Europa continua sendo a região do mundo com o maior número de mortes por Covid-19. (Foto: Divulgação)

A Europa continua sendo a região do mundo com o maior número de mortes por Covid-19

Pela primeira vez desde o início da pandemia do novo coronavírus, América Latina e Caribe superam a Europa em número de casos confirmados de Covid-19, com 2.735.107 ocorrências, de acordo com um balanço divulgado nesta sexta-feira (03) pela agência de notícias AFP, com base em fontes oficiais.