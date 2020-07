A conversão de leitos menos complexos para leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) foi uma estratégia comum dos municípios brasileiros na resposta à pandemia do novo coronavírus para garantir um rápido aumento no número de vagas nos hospitais, aponta um levantamento da plataforma Farol Covid, que analisou as 20 cidades mais afetadas pela Covid-19.

A capital pernambucana foi a segunda com maior variação no número de leitos exclusivos para pacientes com coronavírus. Foram 817 leitos de UTI Covid criados em Recife, município que apresentou variações negativas nas outras modalidades de leito.

Para essa conversão, os hospitais precisam seguir normas restritas e até mesmo reorganizar equipes para receber a habilitação do Ministério da Saúde. O sanitarista e professor da USP (Universidade de São Paulo), Gonzalo Vecina Neto, ressaltou que esse é um processo caro e complexo.

Os municípios com maior número de casos confirmados de coronavírus no Brasil também são os que tiveram o maior aumento na sua capacidade hospitalar. Juntos, eles somavam 365.934 confirmações da doença, o que representava 71% do acumulado no Brasil até o final de maio.