Jovens infectados com o coronavírus participam das festas com outros, em tese, saudáveis. (Foto: Reprodução)

Jovens infectados com o coronavírus participam das festas com outros, em tese, saudáveis

Autoridades de Tuscaloosa, no Alabama (EUA), alertam que universitários da cidade estão organizando “festas Covid”. De acordo com a emissora NBC, jovens infectados com o vírus participam dos eventos junto com outros, em tese, saudáveis.

Nas festas, os participantes colocam dinheiro em um pote. O primeiro participante diagnosticado com Covid-19 depois do evento fica com o valor arrecadado, conforme as autoridades locais.

As festas contrariam uma ordem da governadora Kay Ivey, que estendeu até 31 de julho a proibição a aglomerações no Alabama não relacionadas a trabalho. Além disso, o uso de máscaras em público se tornará obrigatório a partir de segunda-feira (06) em Tuscaloosa.