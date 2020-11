A quarta-feira (18) será marcada pela disputa de vagas nas semifinais da Copa do Brasil. Em Belo Horizonte, o Inter enfrenta o América-MG, às 21h30, no Estádio Independência, buscando reverter o placar do jogo de ida para passar de fase. Em Porto Alegre, a equipe mineira venceu por 1 a 0 e conquistou a vantagem do empate. Se quiser chegar às semifinais, o Inter precisa vencer por dois gols de diferença. Apenas um gol a frente, leva a disputa para os pênaltis.

Internacional O colorado ainda não conseguiu vencer sob o comando do novo técnico Abel Braga. No Campeonato Brasileiro, perdeu a liderança e já não estava em boa fase no comando de Eduardo Coudet. Na última rodada, a derrota para a equipe do Santos, que sofria com vários desfalques por conta da Covid-19, mexeu ainda mais o clima. A vitória nesta noite e uma vaga na semifinal da Copa do Brasil pode dar um gás a Abel Braga e sua equipe para os próximos desafios. Para a partida desta noite, o técnico não poderá contar com Abel Hernández, lesionado. No meio-campo, Edenilson, que sofreu uma pancada no joelho ainda é dúvida e segue sendo avaliado. A boa notícia é que o colorado poderá contar com o seu artilheiro. Thiago Galhardo viajou em um vôo fretado na madrugada desta quarta-feira (18) para se juntar à delegação em Belo Horizonte. Como não entrou em campo no jogo da seleção brasileira contra o Uruguai na noite de ontem (17), deve ser titular hoje. O provável Inter deve ter: Marcelo Lomba; Heitor, Zé Gabriel, Victor Cuesta e Uendel; Dourado, Edenilson, D’Alessandro e Marcos Guilherme; Thiago Galhardo e Yuri Alberto.