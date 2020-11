O meia-atacante viajou de Montevidéu direto para a capital mineira em um voo fretado que o Inter dividiu com o Atlético-MG para a viagem de Galhardo e Guilherme Arana, que também estava na seleção. Na noite desta terça-feira (17), o Brasil venceu o Uruguai por 2 a 0, pela quarta rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Galhardo ficou no banco de reservas.