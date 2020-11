Inter Musto é punido por expulsão no Grenal 428

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2020

Argentino foi suspenso por uma partida Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Por Redação Rádio Grenal | 18 de novembro de 2020

Na manhã desta quarta-feira (18), o volante colorado Dámian Musto foi julgado pelo STJD pela expulsão no Grenal 428, no dia 3 de outubro, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. A decisão final foi de que Musto será punido com um jogo de suspensão. Na ocasião, o argentino foi expulso aos 24 minutos do segundo tempo, após acertar Diego Souza no rosto com o braço.

O argentino, que chegou como um pedido de Eduardo Coudet, recebe seguidamente críticas da torcida pelas faltas equivocadas e expulsões recorrentes. Com Abel Braga, a tendência é que Musto perca o espaço na equipe titular, assim como foi nos últimos dois jogos.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

