Acontece Ernani Polo apresenta realizações da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul em 2020

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2020

(Foto: Divulgação/ ALRS)

O Grupo de Líderes Empresariais (LIDE) vai realizar na próxima quinta-feira (19), uma live sobre os projetos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul (ALRS) no ano de 2020. O evento contará com a participação do presidente da Assembleia Legislativa Gaúcha, Ernani Polo, do presidente do Grupo G5, João Satt e também do presidente do LIDE RS, Eduardo Fernandez.

Segundo o presidente do LIDE RS, Eduardo Fernandez, a transmissão on-line será uma oportunidade para as pessoas conhecerem o trabalho realizado pela Casa Legislativa, neste difícil período da vida econômica e social, em razão da pandemia do novo coronavírus.

“É importante registrar a interlocução e o alinhamento de nossa entidade com o setor público neste ano, sempre tendo em vista nossos principais objetivos de atuar pelo desenvolvimento do Estado”, afirmou Fernandez.

A cerimônia on-line vai acontecer das 18h às 19h, desta quinta-feira (19). Para assistir, clique aqui.

