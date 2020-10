Mundo Americano ganha duas vezes na loteria no mesmo ano

Por Redação O Sul | 24 de outubro de 2020

Michael Christiansen, do estado de Nebraska, levou prêmio de US$ 100 mil este mês; em março, ele já havia faturado US$ 50 mil em outro concurso. (Foto: Reprodução)

O americano Michael Christiansen, do estado de Nebraska, venceu, no início do mês, pela segunda vez na loteria somente este ano. A conquista mais recente veio após ele comprar um bilhete do jogo 20X The Money, que lhe rendeu US$ 100 mil – cerca de R$ 560 mil na cotação atual.

Em março, Christiansen já havia ganhado US$ 50 mil em um concurso do Money Clip. Sete meses depois, ele retornou ao escritório da loteria em Lincoln para retirar o novo prêmio. “Não acreditava. Quais são as chances? Eu não pensei que fosse real”, disse o americano em um comunicado à imprensa.

Os dois bilhetes premiados foram comprados no mesmo lugar: o Louie’s Liquor, em Norfolk. Segundo a CNN internacional, Christiansen afirmou que planeja construir uma nova garagem e guardar parte do dinheiro para sua aposentadoria. Mas o sonho principal é conseguir comprar a casa onde sua filha, falecida recentemente, morava. Em ambos os sorteios, as chances de ganhar os prêmios são de 1 em 80 mil.

Pacto

Em outra situação curiosa, amigos dividem prêmios. Foi um simples aperto de mão em 1992 que selou um pacto entre os amigos de longa data Joe Feeney e Tom Cook: se um deles ganhasse na loteria, dividiriam o prêmio. Quase 30 anos depois, a sorte veio para Cook – e ele honrou o combinado.

Os dois compartilharam o chamado jackspot do Powerball, jogo lotérico feito em 44 estados americanos. O montante conquistado foi de US$ 22 milhões, cerca de R$ 115 milhões. As chances estimadas de ganhar esse prêmio são de uma em 292 milhões.

Os amigos optaram por receber uma quantia de US$ 16,7 milhões à vista, em vez de esperar o pagamento em parcelas. Com a dedução dos impostos cada um ficará com US$ 5,7 milhões. Segundo a BBC, Feeney afirmou que se surpreendeu quando Cook o telefonou avisando sobre a vitória. Eles moram na área de Menomonie, no estado americano de Wisconsin.

“Ele me ligou e eu disse: ‘você está brincando comigo?'”, disse o pescador. Cook decidiu se aposentar depois da vitória na loteria, enquanto Joe já havia se aposentado. A intenção deles é passar mais tempo com a família e viajar.

“Podemos ir atrás do que quisermos. Não consigo pensar em uma melhor maneira de se aposentar”, afirmou Cook, de acordo com a BBC. Ele gastou apenas US$ 2 com o bilhete vencedor da Powerball em sorteio realizado no mês de junho. Em março de 2019, outro morador de Winsconsin ganhou o jackspot de US$ 768 milhões. A diretora da loteria onde Cook fez a aposta celebrou a vitória dos amigos.

“Parabéns a Tom, Joe e suas famílias. O poder da amizade e um aperto de mão valeram a pena. Estou emocionada por eles. O dia de sorte deles chegou”, afirmou Cindy Polzin em um comunicado.

