Mundo Amigo afirma em julgamento que Daniel Alves “bebeu muito” na noite do suposto estupro

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2024

O jogador deve prestar depoimento nesta quarta-feira (7), no terceiro e último dia de julgamento.

Bruno Brasil, amigo que estava com Daniel Alves na noite em que o suposto estupro pelo qual o ex-jogador é acusado teria acontecido, testemunhou nesta terça-feira (6), no segundo dia do julgamento no Tribunal Superior da Catalunha em Barcelona, na Espanha.

Brasil afirmou que na noite em que a vítima alega ter sido estuprada, Daniel Alves havia “bebido muito”. O depoente detalhou que eles beberam “uma garrafa de vinho, dois copos de uísque e quatro copos de gim tônica”. Em depoimento, explicou também que os dois se encontraram com a denunciante e com suas amigas na discoteca e que dançaram juntos.

Quanto ao tempo que as moças levaram para aceitar o convite, Bruno garantiu que elas foram “imediatamente” e que dançaram com elas “com química, mas com respeito” e que a reclamante e suas amigas não ficaram desconfortáveis. “Pelo contrário, se divertiram muito”, disse Bruno Brasil.

Além disso, assegurou que foi o garçom que as convidou para a área reservada e que as amigas e o garçom ficaram conversando quando Daniel Alves entrou.

Bruno confirmou que o jogador foi ao banheiro e que a jovem que o denuncia entrou no mesmo local na sequência, deixando as amigas do lado de fora. Ele ainda contou que, alguns minutos depois, Daniel Alves saiu do lavabo e começou a dançar com as garotas e com o amigo, que conversava com a prima da denunciante.

Depois disso, a reclamante e sua prima se despediram, enquanto ele e Dani Alves continuaram por mais algum tempo na sala privada da boate. Reiterou que as amigas não pareciam estar preocupadas e que “estavam brincando”. Quando a reclamante saiu, ele disse não ter visto marcas no rosto dela. Mais tarde, Bruno Brasil e Daniel Alves decidiram ir embora, pois ambos haviam “bebido demais”.

Ele alega que, ao sair da discoteca, o corredor estava muito escuro e que não viu a vítima chorando ao lado de um dos funcionários da casa noturna. Alves, segundo ele, não explicou o que havia acontecido no banheiro. O jogador deve prestar depoimento nesta quarta-feira (7), no terceiro e último dia de julgamento.

