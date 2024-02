Mundo Em Israel, presidente da Argentina Javier Milei afirma que vai instalar embaixada em Jerusalém

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2024

A Argentina tem a maior comunidade judaica da América Latina. Foto: Reprodução A Argentina tem a maior comunidade judaica da América Latina. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Javier Milei, o presidente da Argentina, se emocionou durante visita ao Muro das Lamentações, em Jerusalém, nesta terça-feira (6). O muro é um local de oração mais sagrado para judeus.

Ele ficou com os olhos vermelhos e passou vários minutos no muro, com a testa tocando as pedras e os braços estendidos. Acompanhado pelo rabino Axel Wahnish, atual embaixador argentino em Israel e seu guia espiritual na aproximação ao judaísmo, Milei rezou e beijou a fortificação considerada sagrada.

O argentino também afirmou que tem planos para tirar a embaixada da Argentina da cidade de Tel Aviv e instalá-la em Jerusalém, que Israel considera sua capital.

A Argentina tem a maior comunidade judaica da América Latina. Milei se reuniu com o presidente de Israel Isaac Herzog e, nesta quarta-feira (7), terá encontro com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

O argentino foi recebido no aeroporto pelo ministro israelense de Relações Exteriores, Israel Katz.

Essa é a segunda viagem ao exterior desde que ele assumiu a presidência, em dezembro. Milei afirmou que quer expressar seu apoio ao povo de Israel e defender o direito à legítima defesa do Estado israelense frente ao Hamas.

A maioria dos países que têm embaixada em Israel escolheu Tel Aviv, porque Jerusalém Oriental é reivindicada pelos palestinos como a capital deles.

Milei afirmou que pretende mudar a embaixada assim que chegou a Israel: “Obviamente que é meu plano mudar a embaixada para Jerusalém Ocidental”, afirmou ele no aeroporto Bem Gurion, perto de Tel Aviv.

O Hamas afirmou que mudar a embaixada seria “um desrespeito aos direitos humanos do nosso povo palestino à sua terra, e uma violação às normas do direito internacional, considerando Jerusalém terra palestina ocupada”.

Se Milei cumprir sua promessa, a Argentina se tornaria um dos poucos países que têm sua principal missão diplomática em Jerusalém, ao invés de Tel Aviv.

Os Estados Unidos mudaram a sua para a cidade em 2018 após reconhecer a cidade como capital de Israel.

Jerusalém

As Nações Unidas concederam em 1947 um status internacional especial para Jerusalém dada a sua importância para judeus, cristãos e muçulmanos.

Mas a cidade ficou dividida depois da guerra que ocorreu após a criação do Estado de Israel em 1948.

O país tomou Jerusalém Oriental da Jordânia durante a Guerra dos Seis Dias de junho de 1967 e depois a anexou, e considera toda a cidade como sua capital indivisível.

Jerusalém está sob autoridade israelense desde então, mas os palestinos reivindicam a parte oriental como capital de seu futuro Estado.

