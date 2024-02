Dicas de O Sul Soberanas da Fenavindima 2024 visitam a Rede Pampa de Comunicação

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2024

Na imagem, as soberanas da 15ª edição da Fenavindima: rainha Paula Bebber e as princesas Bruna Marini e Caroline Foss Lovison. Foto: Rede Pampa Na imagem, as soberanas da 15ª edição da Fenavindima: rainha Paula Bebber e as princesas Bruna Marini e Caroline Foss Lovison. (Foto: Rede Pampa) Foto: Rede Pampa

A 15ª Festa Nacional da Vindima (Fenavindima) será realizada de 22 de fevereiro a 10 de março, no Parque da Vindima Eloy Kunz, em Flores da Cunha (RS). O tema escolhido para essa edição é “O Centenário da Colheita”, em referência aos 100 anos de emancipação política do município. As soberanas da 15ª edição da Fenavindima são a rainha Paula Bebber e as princesas Bruna Marini e Caroline Foss Lovison. Elas visitaram a Rede Pampa de Comunicação nesta terça-feira (6).

Segundo a rainha, as expectativas são extremamente positivas, principalmente por conta do centenário da cidade. “Essa celebração soma muitas emoções e lembranças especiais do tanto que a cidade cresceu e de tudo que esses anos significam para a comunidade florense. Estamos lisonjeadas por participarmos desse momento, mostrando tudo que temos de especial e o que faz com que nosso município seja um lugar único”, disse Paula.

Foto: Eriel Giotti

O presidente da 15ª Fenavindima e vice-prefeito de Flores da Cunha, Marcio Rech, afirma que toda a comunidade se envolve com a realização do evento, desde empresas ao voluntariado.

“Vamos proporcionar uma grande celebração. Pretendemos intensificar ainda mais o desenvolvimento econômico da cidade, que é muito forte, e onde observamos um crescimento significativo do turismo. A nossa Festa Nacional da Vindima é uma oportunidade para divulgar cada vez mais esse potencial turístico imenso que Flores possui e no qual vem sendo investido. Também, é momento de enaltecer nossa uva, nossos agricultores e nossa produção”, destacou.

Foto: Eriel Giotti

Expositores

Serão 57 espaços disponíveis no Parque da Vindima Eloy Kunz, espaço oficial da Festa, com oito deles voltados para negócios ligados à alimentação e lanches rápidos, 14 para agroindústrias, cinco para cervejarias artesanais e 21 para a multifeira, contando ainda com as nove casinhas fixas e instalação de brinquedos infláveis, entre outras atrações.

Nessa edição, as vinícolas de Flores da Cunha terão um ambiente especial, que está sendo preparado para evidenciar os vinhos do município, maior produtor desses produtos no Brasil. Além do pavilhão, haverá uma estrutura temporária distribuída pelo parque, que será coberta, gerando comodidade para os expositores e bem-estar para o visitante.

De acordo com Rech, atividades como essa geram grande expansão socioeconômica, trazendo benefícios para todas as partes envolvidas.

“O município pode encontrar na Fenavindima uma grande oportunidade de aquecer sua economia e se desenvolver, com os comerciantes tendo a possibilidade de realizar muitas vendas e de firmar um relacionamento com o mercado consumidor. É um momento único de fortalecer suas marcas e fazer bons negócios”, afirma.

Foto: Eriel Giotti

Shows da 15ª Fenavindima

As principais atrações nacionais serão o cantor Humberto Gessinger, fundador da banda gaúcha Engenheiros do Hawaii e a dupla Claus & Vanessa, que se apresentarão no sábado, dia 24 de fevereiro, e os sertanejos Israel & Rodolffo, com show no sábado, dia 9 de março.

Durante os três finais de semana da Fenavindima, também serão realizados shows de artistas regionais, como Rainha Musical, Os Monarcas e Banda Corpo & Alma, entre outras atrações locais.

Os ingressos para os shows nacionais já estão à venda na internet. O espaço dedicado às apresentações estará dividido em setores, que trarão diferentes experiências ao público. Estarão disponíveis as seções Front Open (espaço open bar); Mesas Bistrô Ouro e Prata (com lugar para até seis pessoas); Área Vip Premium e Arena. Esses ingressos também garantem acesso a todas as atrações da Fenavindima.

Agenda de shows

Dia 22/02 (quinta-feira): Rainha Musical

Dia 24/02 (sábado): Show Nacional com Humberto Gessinger + Claus & Vanessa

Dia 25/02 (domingo): César Oliveira & Rogério Melo + Os Monarcas

Dia 03/03 (domingo): Banda Brilha Som + Corpo & Alma

Dia 09/03 (sábado): Show Nacional com Israel & Rodolffo

Dia 10/03 (domingo): Grupo Rodeio

Desfiles alegóricos

Entre as principais atividades da 15ª Festa Nacional da Vindima está a celebração do tema “O Centenário da Colheita” por meio dos desfiles alegóricos. Utilizando como referência a chegada dos 100 anos de emancipação política do município, o corso alegórico contará com três datas para ser acompanhado pela comunidade.

Retomando o trajeto original das primeiras edições da Fenavindima, ao percorrer a Avenida 25 de Julho até a Igreja Matriz Nossa Senhora de Lourdes, os desfiles serão no dia 25 de fevereiro, a partir das 15h, no sábado, dia 2 de março, às 19h30, e no domingo, dia 10 de março, às 10h. Em caso de chuva, novas datas serão informadas.

Dividido em três grandes blocos, sempre iniciará com a estrela da festa, a uva, sendo distribuída. Sua temática refletirá, primeiramente, os marcos históricos, como a chegada dos imigrantes italianos, e sua fé. Em seguida, as alegorias demonstrarão as conquistas de Flores de Cunha, alcançadas desde sua emancipação quando colônia de Caxias do Sul.

Para encerrar, o desfile retrata a celebração das conquistas da melhor forma: sempre à mesa, com muita comida boa, música, dança, encontros e diversão. A última alegoria terá a presença da rainha Paula Bebber e das princesas Bruna Marini e Caroline Foss Lovison, acolhendo e agradecendo a toda comunidade e aos visitantes por fazerem parte desse momento histórico.

Visitantes podem explorar atividades paralelas no município

Até o dia 21 de março, no calendário do “É Tempo de Vindima”, ocorrem diversas atividades que oferecem ao turista a possibilidade de vivenciar de perto a cultura italiana, o cultivo da uva e o processo de fabricação de vinhos e espumantes.

Entre as atrações, destacam-se a visitação às vinícolas do município, passeios nos empreendimentos com enfoque no turismo rural, oficinas gratuitas voltadas à gastronomia, à cultura italiana e aos costumes da região.

Confira a programação do “É Tempo de Vindima”.

