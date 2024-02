Mundo Lula e outros líderes mundiais lamentam a morte do ex-presidente do Chile Sebastián Piñera

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2024

O empresário de 74 anos estava voltando de um almoço quando o helicóptero caiu no Lago Ranco, por volta das 15h. Foto: Reprodução O empresário de 74 anos estava voltando de um almoço quando o helicóptero caiu no Lago Ranco, por volta das 15h. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Líderes mundiais lamentaram a morte de Sebastián Piñera, ex-presidente do Chile, após uma queda de helicóptero nesta terça-feira (6).

O empresário de 74 anos estava voltando de um almoço quando a aeronave caiu no Lago Ranco, por volta das 15h, no horário local. Outras três pessoas sobreviveram à queda.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva escreveu em sua conta no X, antigo Twitter, estar surpreso e triste com a morte de Piñera, enviando solidariedade aos familiares e amigos.

“Surpreso e triste com a morte de Sebastián Piñera, ex-presidente do Chile. Convivemos, trabalhamos pelo fortalecimento da relação dos nossos países e sempre tivemos um bom diálogo, quando ambos éramos presidentes, e também quando não éramos. Muito triste seu falecimento de forma tão abrupta. Meus sentimentos aos seus familiares e amigos de Piñera por esta perda.”

O governo da Argentina lamentou o “trágico falecimento” de Piñera, enviando condolências “aos familiares, amigos e a todo o povo chileno”.

Luis Lacalle Pou, presidente do Uruguai, ressaltou que conheceu o empresário “há muitos anos”. “Ele sempre teve uma atitude positiva em relação ao Uruguai e pessoalmente”, destacou, pontuando ainda a ajuda do governo chileno, sob comando de Piñera, durante a pandemia da Covid-19.

Dina Boluarte, presidente do Peru, expressou “profundo pesar” pela morte do ex-chefe de Estado, quem classificou como “líder político da região e amigo do Peru”. “Durante o seu mandato no mais alto cargo do seu país, fortaleceu os laços de amizade e cooperação entre os nossos povos”, comentou.

Alicia Bárcena, secretária de Relações Exteriores do México, também lamentou a morte do ex-presidente e enviou condolências ao Chile “em tempos já difíceis”, fazendo referência aos incêndios florestais que mataram mais de 130 pessoas até o momento.

