Cláudio Humberto Amigo de Fávaro, ex-ministro uruguaio é investigado

Por Cláudio Humberto | 20 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Amigo do ministro da Agricultura de Lula (PT), Carlos Fávaro, o uruguaio Fernando Mattos, que ocupava o mesmo cargo no Uruguai até 1º de março, é investigado por participar de esquema de pirâmide que rendeu prejuízo de pelo menos US$ 400 milhões (R$2,3 bilhões) no país vizinho, na Argentina e no Paraguai. Três empresas de investimento em fundos pecuários, que tinham “depósito de confiança” do governo, acabaram falindo após a revelação de que os investimentos não existiam.

Encontros frequentes

Mattos e Fávaro tiveram diversos encontros desde 2023, sendo último em fevereiro, no exclusivo balneário de Punta del Este.

Promessa de amigo

Sem consultar o Itamaraty, Fávaro disse que Mattos é “candidato do Brasil” a presidente do IICA, organismo interamericano da Agricultura.

Justificativa

Mattos, que deixou o cargo na troca do governo do Uruguai, culpou o Banco Central uruguaio por “não regular” fundos pecuários.

Fraude grande

O tombo aplicado deve afetar mais de 4,2 mil investidores uruguaios, argentinos e paraguaios. Ainda não há brasileiros entre os prejudicados.

Treta no aeroporto de Roma: 20 meses sem imagens

Completou 20 meses em 14 de março a confusão entre o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, seu filho e a família Mantovani, no Aeroporto Internacional de Roma (Itália). Até hoje, as imagens das supostas agressões não foram divulgadas. A família foi alvo de operação da Polícia Federal, comeu o pão que o diabo amassou, além de responder a ação no próprio STF por “calúnia” e “injúria real”.

Por que o sigilo?

A Itália enviou as imagens à Polícia Federal em 20 de julho de 2023. Após insistência, a defesa pôde apenas ver as imagens, mas sem copiar.

Imagens resolveriam

Moraes acusou o empresário, mulher e genro de “insultos” e “agressão”. A família Mantovani disse que foram vitimas do filho do ministro.

Para arquivar

Mantovani teve de admitir “crimes” e pedir desculpas formais a Alexandre de Moraes em novembro de 2024. Ou responderia a ação penal.

O que é isso, companheiros?

Os bancos são um setor que não reclama dos governos Lula (PT), quando registram lucros espetaculares. Mas agora até eles reclamam: 88% do mercado reprovam o petista e 58% acham Haddad um fracasso.

É daqui para pior

A pesquisa Quaest mostrou também que 93% do mercado acham que o governo colocou o Brasil no caminho errado e 83% que, na real, com essa gente no comando, não há o menor período de melhorar.

Sentenças marcadas

No STF, onde ministros podem julgar causas em que até seus cônjuges sejam parte, era previsível que a corporação confirmasse o ex-advogado e o “líder do governo” na corte julgando adversários de Lula. Assim como tornará Bolsonaro réu e o condenará a algo próximo de prisão perpétua.

Asilo ou cadeia, eis a questão

Lideres de oposição tentam convencer Bolsonaro a pedir asilo na embaixada dos Estados Unidos, que enfrentaria sem temores a fúria do regime. Mas ele vem se recusando até a considerar essa hipótese.

Cargo pesa

Silas Malafaia pediu que Tarcísio Freitas saia do Republicanos, que tem ministério no governo Lula, após o presidente do partido pedir adiamento da anistia, na Câmara. “Tem que ser muito cretino para falar isso”, disse.

Democracia relativa

Presidente da Comissão de Agricultura da Câmara, Rodolfo Nogueira (PL-MS) disse que “a decisão da PGR logo após Eduardo Bolsonaro se licenciar é só mais uma coincidência da democracia relativa brasileira”.

Medindo estômagos

Para o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, “o mundo de Gusttavo Lima é outro”, referindo-se ao cantor que não mais será candidato em 2026, alegando “não ter estômago” para política. Já Valdemar…

Caiado concorda

O anúncio de Ciro Nogueira de que seu PP fará federação com o União Brasil poderia em tese atrapalhar o projeto presidencial de Ronaldo Caiado. Mas o União jamais faria a federação sem Caiado consentir.

Pensando bem…

…pensa como Dilma, erra como Dilma e agora cobra juros como Dilma.

PODER SEM PUDOR

Herança maldita petista

Secretários do governo gaúcho estavam inconformados com o estilo light do então governador Germano Rigotto, que jamais criticava abertamente a herança que recebeu de Olívio Dutra (PT). Os secretários fizeram essa cobrança ao próprio Rigotto, em reunião, em 2003. Alceu Moreira (Habitação), ex-prefeito de Osório, conhecido por não ter papas na língua, desabafou: “Se eu fizesse na prefeitura de Osório o que encontrei na secretaria, estaria na cadeia…”

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

* Instagram: @diariodopoder

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cláudio Humberto

https://www.osul.com.br/amigo-de-favaro-ex-ministro-uruguaio-e-investigado/

Amigo de Fávaro, ex-ministro uruguaio é investigado

2025-03-20