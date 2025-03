Colunistas No 11º Grito de Alerta, deputado Elton Weber critica governo federal: “Esse governo não está ajudando o agricultor”

Por Flavio Pereira | 20 de março de 2025

No ato promovido pela Fetag-RS, o deputado Elton Weber destacou a frustração com a falta de diálogo do governo federal. (Foto: Divulgação)

A inércia do governo federal em socorrer os agricultores atingidos pelas secas e enchentes ocorridas nos últimos cinco anos foi duramente criticada pel0 deputado estadual Elton Weber (PSB) durante o 11º Grito de Alerta Missioneiro, realizad0 ontem (19), no município de São Luiz Gonzaga. Weber, deputado com protagonismo na defesa da agricultura familiar no estado, em sua manifestação na mobilização promovida pela Fetag-RS e sindicatos de trabalhadores rurais, cobrou urgência na securitização das dívidas e na reversão de regras do Proagro que estão excluindo os produtores do seguro agrícola. Ele alertou para os reflexos da crise par a sociedade gaúcha, como alta de preços dos alimentos e êxodo rural.

O deputado, que também preside a Frente Parlamentar da Agropecuária Gaúcha da Assembleia Legislativa, destacou a frustração com a falta de diálogo com os ministros que deveriam estar tentando resolver a crise. “Não dá para ficar e casa quando há meses estamos trabalhando indo à Brasília, levando a pauta, fazendo audiência pública e não tem resposta.” E lamentou: “Sabe o que é um governo bom? É aquele que atende e ajuda o agricultor. Esse governo não está ajudando o agricultor. Não dá resposta”, alertou o parlamentar.

Com foco na gestão, prefeito Marcelo Maranata anuncia novos secretários em Guaíba

Prefeito reeleito do município de Guaíba com quase 80% dos votos, Marcelo Maranata pretende agora ajustar ainda mais a sua equipe, com foco em gestão. Maranata deve iniciar hoje o primeiro de uma série de três anúncios dos nomes de secretários totalmente desvinculados de indicações partidárias. O prefeito adianta que se fixou em nomes com reconhecida experiência em gestão, para as várias pastas onde serão feitos os anúncios.

“Se o produtor rural reduzir mais o preço, terá que fechar seu empreendimento”, aponta Osmar Terra

O ex-ministro e atual deputado federal Osmar Terra (MDB) avaliou ontem que apesar da teimosia de Lula em culpar o agronegócio pelo aumento dos preços dos alimentos, isto não é verdade. A responsabilidade é do governo que perdeu o controle da economia e duplicou o custo da produção de alimentos. Terra aponta que este governo perdeu o controle da economia, da inflação, os juros dispararam, o mais alto do mundo hoje, o dólar subiu , que demonstra a falta de confiança no governante. Tudo ficou mais caro, veio a carestia:

“Com isto, o custo da produção agrícola dobrou e o agricultor é acusado, injustamente, como o culpado pelo aumento do preço das mercadorias nos supermercados. Se o produtor rural reduzir mais o preço que cobra, terá que fechar seu empreendimento”, afirma.

Em evento na Ulbra, desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira destaca avanços tecnológicos da Justiça gaúcha

O Presidente dos Conselhos de Inovação e Tecnologia (CONINT) e de Comunicação Social do TJRS, desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira, afirmou ontem que “todos os profissionais, principalmente os que lidam com a área do Direito, precisam estar prontos para a chegada constante de novas tecnologias. O presente é tão imediato que é impossível prever o amanhã em termos de inovação tecnológica. Estas novas ferramentas estão chegando de forma muito rápida e precisamos avaliar melhor a cultura existente de como recebê-las, promovendo a necessária adaptação. Necessitamos estar preparados para estas ferramentas que estão chegando a todo momento”, disse ele. Foi durante a Multi Aula Magna dos cursos de Direito da Ulbra, em Canoas, onde o Desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira representou a Presidência do Tribunal de Justiça. O tema abordado foi “O Direito na era da IA: o que esperar da Justiça do Futuro?”.

Governo Federal publica decreto que regulamenta Fundo Rio Doce

A propósito das notícias sobre a adoção de medidas compensatórias para as vítimas da tragédia com o rompimento da barragem de Fundão, na cidade de Mariana (MG), esta coluna recebeu da Casa Civil da presidência da República a seguinte nota:

“O Governo Federal publicou nesta quarta-feira (19) o Decreto 12.412/2025, que trata da gestão dos recursos financeiros destinados às medidas reparatórias e compensatórias coletivas definidas pelo Acordo Judicial realizado em outubro de 2024, em decorrência dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, na cidade de Mariana (MG) em novembro de 2015. Os recursos, na ordem de R$ 49 bilhões – estimativa inicial –, são destinados a ações, medidas, projetos e programas cujos destinatários localizam-se na Bacia Hidrográfica do Rio Doce e na zona costeira e marinha do litoral capixaba.

O decreto define a criação do Fundo Rio Doce, a ser gerido pelo BNDES, com a finalidade de executar ações compensatórias coletivas de natureza socioeconômica e socioambiental, além de supervisionar medidas reparatórias destinadas às comunidades e à recuperação ambiental. Dentre as ações estão o financiamento de projetos de transferência de renda, infraestrutura, saúde, educação, meio ambiente e prevenção de riscos na mineração.

Os recursos serão garantidos a partir dos aportes das empresas responsáveis pelo desastre – Samarco Mineração S.A., Vale S.A. e BHP Billiton Brasil Ltda. – durante 20 anos, bem como os rendimentos financeiros dos recursos aplicados. A gestão será sob regime de cotas, com patrimônio segregado, ou seja, não se comunica com o patrimônio do BNDES ou da União. O objetivo é que os valores sejam aplicados de forma estruturada e transparente nas diversas ações de recuperação da Bacia do Rio Doce e de apoio às comunidades da região.”

