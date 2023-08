Política Amigo de Jair Renan, preso em operação policial tinha 10 CPFs

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2023

Registros de Maciel de Carvalho foram cancelados pela Receita Federal em outra operação à qual responde. (Foto: Reprodução)

O principal alvo da operação que atingiu Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o influenciador e empresário Maciel Alves de Carvalho chegou a ter 10 registros de CPF. Maciel Carvalho foi preso na manhã dessa quinta-feira (24), em Brasília.

Alguns documentos de Maciel apresentavam pequenas alterações nos nomes, outros na data de nascimento. A informação consta em outro inquérito ao qual Maciel responde, aberto após uma tentativa de fraude na sua carteira de motorista para esconder antecedentes criminais.

Para obter novos registros, Maciel fazia pequenas alterações no próprio nome, na data de nascimento e no nome da mãe. Foi identificado, ainda, um cadastro usando o nome de seu filho.

A Polícia Civil do Distrito Federal também identificou que o investigado tentou emitir um segundo RG. A tentativa foi frustrada porque foi localizado no banco de dados uma identidade já emitida para aquela biometria. Para os investigadores, o objetivo era passar “falsa credibilidade à sociedade”.

“Desde o ano de 2016, Maciel Alves de Carvalho vem utilizando documentos falsos (RGs e CPFs) em diversos órgãos do Distrito Federal e do restante do país, inclusive junto à Polícia Civil do Distrito Federal, Cartórios, DETRAN, dentre outros, a fim de ocultar seus extensos antecedentes criminais e passar falsa credibilidade à sociedade, para possuir, portar e comercializar arma de fogo via redes sociais e loja física (em nome de pessoa interposta), bem como promover cursos e treinamentos com armas curtas e armas longas, de uso permitido e restrito”, diz trecho do inquérito policial, ao qual o g1 teve acesso.

Nessas investigações, o influencer foi indiciado por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e comércio ilegal de arma de fogo. A defesa de Maciel Alves de Carvalho afirmou que “a narrativa da autoridade não condiz com a verdade, e será esclarecido perante a autoridade competente”.

Influencer e instrutor

Maciel Alves de Carvalho tem 41 anos, é conhecido como influencer, instrutor de tiro e amigo pessoal de Jair Renan. Ele já foi alvo de outras duas operações, a Succedere e a Falso Coach por falsidade ideológica e fraude em compra de armas.

A operação Succedere ocorreu em março deste ano. A Polícia Civil do DF cumpriu 13 mandados em Brasília, Goiás, Minas Gerais e São Paulo. A investigação dava conta da criação de sete empresas fraudulentas usadas para “suprimir tributos sobre a circulação de mercadoria”.

De acordo com os investigadores, um grupo familiar seria beneficiário final do esquema criminoso de sonegação fiscal. Mas os nomes dos envolvidos não foram divulgados.

Os suspeitos, segundo a polícia, atuavam com divisão de tarefas:

*Contadores: responsáveis por darem vida às pessoas jurídicas;

*Estelionatários: que utilizam documentos pessoais falsos para figurar como sócios;

*Laranjas: que têm função de emprestar os dados bancários para movimentação do dinheiro proveniente do crime.

Já a operação Falso Coach foi em janeiro. Maciel Carvalho foi preso em flagrante, suspeito de vender armas ilegalmente e forjar documentos para ter registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC).

Em um dos endereços comerciais de Maciel, segundo a polícia, funcionava uma loja irregular de armas, munições e acessórios. A Polícia Civil apreendeu 15 pistolas 9 mm e dois rifles, calibre 22, avaliados em cerca de R$ 75 mil. Também foram apreendidas mais 200 munições, além de aparelhos celulares, computadores e documentos diversos.

