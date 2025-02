Rio Grande do Sul Ampliação da Frota da Petrobras traz Lula ao Rio Grande do Sul nesta segunda

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











O contrato prevê a aquisição de quatro navios da classe Handy, com valor de US$ 69,5 milhões por embarcação. (Foto: Transpetro/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participará nesta segunda-feira (24) de evento para assinatura de contrato da Transpetro no âmbito do Programa de Renovação e Ampliação da Frota do Sistema Petrobras em Rio Grande (RS). O evento ocorrerá no Estaleiro Rio Grande, a partir das 10h30.

O presidente estará acompanhado da presidente da Petrobras, Magda Chambriard, do presidente da Transpetro, Sérgio Bacci, e de demais autoridades.

O contrato prevê a aquisição de quatro navios da classe Handy, com valor de US$ 69,5 milhões por embarcação. Os navios serão usados no transporte de derivados de petróleo na costa brasileira. As embarcações serão construídas pela Ecovix, operadora do Estaleiro Rio Grande, em parceria com a McLaren. O valor total da negociação gira em torno de R$ 1,7 bilhão e a previsão é de que o projeto gere cerca de 1.500 empregos diretos na cidade portuária.

Além dos investimentos da Ecovix, a Petrobras também anunciou um aporte de R$ 58 bilhões para impulsionar a indústria naval brasileira. A iniciativa também contará com recursos do Fundo da Marinha Mercante, fortalecendo ainda mais a capacidade produtiva dos estaleiros nacionais.

Com isso o governo pretende impulsionar a indústria naval brasileira e ‘fazer o PIB crescer’, como falou recentemente a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, que estará com parte de sua diretoria com Lula no evento. A visita estava prevista para o dia 17 de fevereiro, mas foi adiada devido a ajustes na agenda do presidente.

A iniciativa faz parte de uma estratégia nacional defendida pela Confederação Nacional dos Metalúrgicos (CNM) e pela Central Única dos Trabalhadores (CUT) para fortalecer a produção de navios em estaleiros brasileiros. O presidente da CNM, Loricardo de Oliveira, destacou a importância do investimento, que também beneficiará outros polos navais em estados como Santa Catarina, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Amazonas e Pernambuco.

Retomada estratégica

A construção dos quatro navios pela Ecovix representa um marco na reativação do polo naval de Rio Grande, que nos últimos anos enfrentou um período de estagnação.

“Essa produção tem uma importância muito grande para o desenvolvimento da região sul do Rio Grande do Sul, especialmente para as cidades de Rio Grande e São José do Norte, onde os estaleiros precisam ser retomados. Essa foi uma promessa e agora estamos vendo sua concretização”, afirmou Loricardo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/ampliacao-da-frota-da-petrobras-traz-lula-ao-rio-grande-do-sul-nesta-segunda/

Ampliação da Frota da Petrobras traz Lula ao Rio Grande do Sul nesta segunda

2025-02-23