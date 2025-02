Brasil Marcelo Rubens Paiva, autor de “Ainda Estou Aqui”, é agredido em bloco de carnaval em São Paulo

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2025

O jornalista era um dos homenageados do bloco Acadêmicos do Baixo Augusta. Foto: Reprodução O jornalista era um dos homenageados do bloco Acadêmicos do Baixo Augusta. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O escritor e jornalista Marcelo Rubens Paiva, autor do livro “Ainda Estou Aqui” que inspirou o filme de Walter Salles, foi agredido enquanto desfilava no bloco Acadêmicos do Baixo Augusta, na região da Bela Vista, em São Paulo, na tarde desse domingo (23). O autor de “Ainda Estou Aqui” era um dos homenageados do bloco. Na sequência, ele desfilou como porta-estandarte ao lado da atriz Alessandra Negrini.

Um homem, que estava no local, jogou uma lata de cerveja e uma mochila na direção de Marcelo, que é cadeirante, momentos antes do desfile começar. Após o ocorrido, o escritor e integrantes do bloco foram até o cordão de isolamento e discutiram com o folião, resultando em um princípio de confusão que precisou ser apartada. Após o ocorrido, o desfile seguiu normalmente.

“O cara jogou mochila na cara, não entendi o que aconteceu. Já é meu 16º desfile e nunca fui atacado. Coisa estranha e não entendi o porquê. Jogar uma mochila na cara de um cadeirante, porta-bandeira que quer se divertir, que faz isso há 16 anos, não entendi esse grau de violência. Brasil está difícil e ele não deve ter visto o filme’, ressaltou.

A concentração ocorreu às 13h na esquina da avenida Paulista com a rua Consolação, Centro da capital paulista. Pouco antes do início do desfile, o Bloco Acadêmicos do Baixo Augusta homenageou Rubens Paiva e o filme “Ainda Estou Aqui”. O escritor declarou que tudo estava lindo e que estava feliz em fazer parte de um bloco como aquele.

“Um bloco que comove a cidade, bloco que fala sobre diversidade, de paz e alegria em uma cidade tão difícil de se viver”, afirmou emocionado.

Durante a homenagem, o bloco tocou a música “É Preciso Dar Um Jeito, Meu Amigo”, de Erasmo Carlos, que faz parte da trilha sonora do filme “Ainda Estou Aqui”.

O escritor cantou estrofes da música juntamente com o cantor Wilson Simoninha e disse: “Viva a Fernanda Torres. Viva Walter Salles”. Os foliões vibraram.

Em seguida, os integrantes do bloco fizerem homenagens à família Paiva. “Viva Eunice Paiva. Viva o filme do Brasil no Oscar. Viva Marcelo Rubens Paiva”, gritaram.

Alessandra Negrini disse que estava feliz por desfilar pelo bloco em mais um ano no carnaval de São Paulo. “É lindo o carnaval de São Paulo. Agora, é só alegria. Carnaval é ser feliz”, disse a atriz.

Neste ano, o Acadêmicos do Baixo Augusta também fez uma homenagem a Jorge Aragão, que inclusive, participou do desfile. O tema foi Forças dos Nossos Pagodes. Com informações dos portais de notícias CNN Brasil e g1.

