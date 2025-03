Economia Ampliação da isenção do Imposto de Renda: ministro da Fazenda diz que foi feito recálculo e medida custará R$ 27 bilhões

Por Redação O Sul | 17 de março de 2025

Ministro da Fazenda disse que as contas foram refeitas porque “esse ano já vai ter uma correção por conta do aumento do salário mínimo". (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nessa segunda-feira (17) que houve um recálculo sobre o custo de ampliar a isenção do Imposto de Renda (IR) para pessoas com rendimento mensal de até R$ 5 mil, que antes era estimado em R$ 32 bilhões. Segundo o novo cálculo, a renúncia fiscal anual será de R$ 27 bilhões. A mudança nos números ocorreu devido à atualização das projeções para 2025, que consideraram a correção do salário mínimo. “Este ano já vai ter uma correção por causa do aumento do salário mínimo. Então, muda a base”, explicou Haddad, justificando a revisão dos valores.

O ministro também anunciou que se reunirá nesta terça-feira (18) com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), para discutir os detalhes do projeto. Após esse encontro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresentará ao Congresso o projeto de isenção do IR para pessoas com renda mensal de até R$ 5 mil. A proposta é uma das promessas de campanha de Lula e tem sido uma prioridade para o governo, com o intuito de aliviar a carga tributária para as classes mais baixas da população.

Em breve entrevista na sede do ministério, Haddad também reafirmou que a implementação do imposto mínimo, proposta pelo governo, segue em andamento. A ideia é criar um imposto mínimo para todos os que ganham acima de R$ 50 mil mensais (o que corresponde a R$ 600 mil anuais).

O imposto será aplicado tanto para pessoas físicas (CPF) quanto jurídicas (CNPJ) de brasileiros que recebem altos salários. “[Segue mantido] aquilo que foi anunciado, com alterações encomendadas pelo presidente Lula, que foi não mexer nos descontos e considerar o CNPJ também. Então, foram duas alterações, foram pedidos, ficaram prontas já há duas, três semanas”, afirmou o ministro, detalhando os ajustes feitos na proposta.

Haddad também revelou que o presidente Lula e ele estiveram reunidos no Palácio do Planalto para afinar os últimos detalhes do projeto de lei. A isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil mensais, além de ser uma promessa de campanha de Lula, tornou-se uma das principais apostas do governo para tentar reverter a queda na popularidade do presidente, especialmente após as recentes pesquisas de opinião. A expectativa do governo é que o projeto seja analisado e aprovado pelo Congresso Nacional ainda este ano, para que a medida entre em vigor já no próximo ano. (Valor Econômico)

2025-03-17