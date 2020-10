Porto Alegre Ampliação de 1.220 viagens no transporte coletivo começa em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Até sexta-feira, oferta será aumentada na operação diária, iniciando em 46 linhas Foto: Maria Ana Krack/Arquivo PMPA Até sexta-feira, oferta será aumentada na operação diária, iniciando em 46 linhas. (Foto: Maria Ana Krack / Arquivo PMPA) Foto: Maria Ana Krack/Arquivo PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A partir desta segunda-feira (26) será ampliada a operação do primeiro lote de linhas de transporte coletivo para adequar oferta e demanda em Porto Alegre. Até sexta-feira (30) serão adicionadas cerca de 1.220 viagens na operação diária do sistema.

Os clientes podem consultar os horários atualizados, em tempo real, e os itinerários dos ônibus através da função GPS do app TRI POA, disponível para iOS ou Android. As tabelas horárias serão atualizadas no site da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação).

Confira as primeiras alterações em 46 linhas que se iniciam nesta segunda-feira:

•Linha 211 Restinga Velha – Ampliação de 12 viagens por dia, passando de 69 viagens para 81 viagens, sendo 41 no bairro ao centro e 40 no centro ao bairro; redução do intervalo médio entre viagens de 25 minutos para 15 minutos na faixa das 5h; redução do tempo de espera na faixa das 5h de 40%; redução do intervalo médio entre viagens de 22 minutos para 20 nas faixas de pico (das 6h às 9h e das 16h às 19h30); redução do tempo de espera nos horários de pico de 9%; ampliação do horário de funcionamento da linha até as 21h10.

•Linha 2671 Lami/Varejão (via Edgar Pires de Castro) – Ampliação de quatro viagens por dia, passando de 20 viagens para 24 viagens, sendo 12 por sentido, entre o Lami e o Centro; acréscimo de duas viagens no pico da manhã (das 6h às 8h), com redução do intervalo médio entre viagens no pico da manhã de 23 minutos para 20 minutos; redução do tempo de espera no pico da manhã de 13%; acréscimo de duas viagens no pico da tarde (das 16h às 19h15), estendendo o horário de funcionamento da linha até 19h15.

•Linha A24 – São Borja/Triângulo (Alimentadora) – Ampliação de uma viagem por dia, passando de duas viagens para três viagens, sentido do bairro Rubem Berta em direção ao Terminal Triângulo no pico da manhã; nova grade horária: 06h25, 06h45 e 7h12.

•Linha 624 São Borja – Ampliação de seis viagens por dia, passando de 90 viagens para 96 viagens, sendo 48 por sentido, entre o bairro Rubem Berta e o Centro; redução do intervalo médio entre viagens de 21 minutos para 18 no pico da manhã das (6h às 9h); ampliação do horário de funcionamento da linha até as 22h20.

•Linha A27 Agostinho (alimentadora) – Ajuste da tabela horária passando a operar com os seguintes horários saindo do bairro Rubem Berta para o Terminal Triângulo: 6h11, 7h10 e 7h55; sincronismo com a operação da linha 627 Agostinho, com melhor aproveitamento da linha alimentadora.

•Linha 659 Ingá – Ampliação de oito viagens por dia, passando de 42 viagens para 50 viagens, sendo 25 por sentido, entre o Terminal Safira no bairro Mário Quintana e o Centro; redução do intervalo médio entre viagens de 28 minutos para 21 minutos no pico da manhã (das 6h às 9h); Redução do tempo de espera no pico da manhã de 25%; Ampliação do horário de funcionamento da linha até as 22h20min.

•Linha 662 Rubem Berta – Ampliação de seis viagens por dia, passando de 40 viagens para 46 viagens, sendo 23 por sentido; inclusão dos seguintes horários do bairro ao Centro: 14h50, 15h00 e 18h18; Inclusão dos seguintes horários do Centro ao bairro: 15h35, 15h40 e 19h10;

•Linha 762 Rubem Berta (Sertório) – Ampliação de 18 viagens por dia, passando de 84 viagens para 102 viagens, sendo 51 por sentido, entre o bairro e o Centro; Redução do intervalo médio entre viagens de 15 minutos para 13 minutos no pico da manhã e da tarde (das 6h às 9h e das 16 às 19h); redução do tempo de espera nos horários de pico 13%.

•Linha 862 Rubem Berta (Cairu) – Ampliação de seis viagens por dia, passando de 66 viagens para 72 viagens, sendo 36 por sentido, entre o bairro e o Centro; Redução do intervalo médio entre viagens de 25 minutos para 17 minutos no pico da tarde (das 16 às 19h); Redução do tempo de espera no pico da tarde de 32%.

•Linha B02 Leopoldina/Aeroporto/Indústrias – Ampliação de duas viagens por dia, passando de 26 viagens para 28 viagens, entre o Terminal Safira, no bairro Mário Quintana, e o aeroporto; redução do intervalo médio entre viagens na faixa das 6h de 15 minutos para 12 minutos; Redução do tempo de espera na faixa das 6h de 20%; Ampliação do horário de funcionamento da linha até às 21h10.

•Linha B55 Protásio/Humaitá – Ampliação de cinco viagens por dia, passando de 38 viagens para 43 viagens, entre os bairros Mário Quintana e Humaitá; antecipação do horário de início da linha das 5h50 para 5h30; redução do intervalo médio entre viagens nas faixas das 6h e 17h de 20 minutos para 15 minutos; redução do tempo de espera nas faixas das 6h e 17h de 25%; ampliação do horário de funcionamento da linha até as 21h30.

•Linha 715.1 Sarandi/Sertório – Ampliação de 30 viagens por dia, passando de 28 viagens para 58 viagens, sendo 29 por sentido, entre o bairro Sarandi e o Centro; restabelecimento do atendimento da linha no entre pico (das 9h às 16h), com intervalo médio entre as viagens de 30 minutos; ampliação do horário de funcionamento da linha até as 22h10.

•Linha SD72 Santa Rosa / Anchieta semi-direto – Ampliação de 14 viagens por dia, passando de 24 viagens para 38 viagens, sendo 19 por sentido, entre o bairro Rubem Berta e o Centro; restabelecimento do atendimento da linha no entre pico (das 9h às 16h), com intervalo médio entre as viagens de 40 minutos.

•Linha SD73 Fernando Ferrari/Anchieta semi-direto – Ampliação de 16 viagens por dia, passando de 27 viagens para 43 viagens, sendo 22 do bairro Rubem Berta ao centro e 21 Centro ao bairro; restabelecimento do atendimento da linha no entrepico (das 9h às 16h), com intervalo médio entre as viagens de 45 minutos.

•Linha 613.5 Elisabeth/Sarandi – Ampliação de cinco viagens por dia, passando de 104 viagens para 109 viagens, sendo 54 bairro ao Centro e 55 Centro ao bairro; redução do intervalo médio entre viagens na faixa das 6h de 10 minutos para 8 minutos; Redução do tempo de espera na faixa das 6h de 20%; ampliação do horário de funcionamento da linha até as 22h35.

•Linha 637.2 Chácara das Pedras/Iapi – Ampliação de quatro viagens por dia, passando de 50 viagens para 54 viagens, sendo 27 do bairro ao Centro e 27 do Centro ao bairro; ampliação do horário de funcionamento da linha até as 22h30.

•Linha 520 Triângulo/24 de Outubro – Ampliação de duas viagens por dia, passando de 63 viagens para 65 viagens, entre o bairro Moinhos de Vento e o Terminal Triângulo; ampliação do horário de funcionamento da linha até as 22h.

•Linha 704 Humaitá – Ampliação de quatro viagens por dia, passando de 42 viagens para 46 viagens, sendo 23 viagens por sentido; ampliação do horário de funcionamento da linha até as 22h.

•Linha 704.1 Humaitá/A. J. Renner/Dona Teodora – Ampliação de duas viagens por dia, passando de 44 viagens para 46 viagens, sendo 23 viagens por sentido; ampliação do horário de funcionamento da linha até as 21h35.

•Linha 110 Restinga Nova via Tristeza – Ampliação de quatro viagens por dia, passando de 65 viagens para 69 viagens, sendo 33 do bairro ao Centro e 36 do Centro ao bairro; Ampliação do horário de funcionamento da linha até as 22h10.

•Linha 165 Cohab – Ampliação de seis viagens por dia, passando de 130 viagens para 136 viagens, sendo 58 por sentido, entre a Cohab do bairro Vila Nova e o Centro; ampliação do horário de funcionamento da linha até as 22h10.

•Linha 270.1 Grutinha/Amapá – Ampliação de 11 viagens por dia, passando de seis viagens para 17 viagens, sendo seis bairro ao Centro e cinco Centro ao bairro, entre a Vila Nova e o Centro; restabelecimento da operação da linha no entrepico (das 9h às 16); ampliação do horário de funcionamento da linha até as 19h50.

•Linhas 289 Rincão/Via Oscar Pereira, 284 Belém Velho (S.Francisco)/Rincão/Betão e 2843 Belém Velho (S.Francisco)/Rincão/Betão até Azenha – Ampliação de 20 viagens por dia, passando de 59 viagens para 79 viagens, sendo 40 bairro ao Centro e 39 do Centro ao bairro; Reestabelecimento da operação da linha no entrepico da linha 2843 (das 9h às 16h); ampliação do horário de funcionamento da linha do conjunto de linhas até 22h.

•Linha 286 Campus Agronomia-UFRGS – Ampliação de 16 viagens por dia, passando de 25 viagens para 41 viagens, sendo 20 bairro ao centro e 21 centro ao bairro; restabelecimento da operação da linha no entrepico (das 9h às 16h); ampliação do horário de funcionamento da linha do conjunto de linhas até 21h45.

•Linha A81 Alimentadora Campo Novo/Cavalhada – Ampliação de nove viagens por dia, passando de oito viagens para 17 viagens; reestabelecimento da operação da linha no entrepico (das 9h às 16h); ampliação do horário de funcionamento da linha do conjunto de linhas até 22h30.

•Linhas 263 Orfanatrófio, 2631 Orfanotrófio/Jardim Medianeira e 2632 Orfanotrófio/Azenha – Ampliação de 34 viagens por dia, passando de 48 viagens para 82 viagens, sendo 41 por sentido, entre a Vila Cruzeiro e o Centro; redução do intervalo entre as viagens no pico da manhã (das 6h às 9h) de 27 para 17 minutos; Redução do tempo de espera no pico da manhã de 37%; Redução do intervalo entre as viagens no pico da tarde (das 16h às 19h30) de 30 para 20 minutos; Redução do tempo de espera no pico da tarde de 33%; Ampliação do horário de funcionamento da linha do conjunto de linhas até 22h04.

•Linha 2633 João Pessoa/Orfanotrófio – Reativação da linha com oferta de 17 viagens; linha passa a ser circular com saída no terminal da Azenha; Ampliação do itinerário passando a atender a R. Octávio de Souza, dando nova opção de deslocamento até a Av. Azenha para os clientes que anteriormente contavam apenas com a linha 264 Prado; operação das 6h às 20h com intervalo de 40 minutos no pico e uma hora no entrepico.

•Linha 264 Prado – Reativação da linha com oferta de 20 viagens, sendo 10 viagens por sentido, entre o hipódromo do Cristal e o Centro; Operação das 6h30 às 20h45 com intervalo de 1 hora e 30 minutos entre as viagens.

•Linha 344 Santa Maria – Ampliação de seis viagens por dia, passando de 67 viagens para 73 viagens, sendo 37 do bairro São José ao Centro e 36 do Centro ao bairro; ampliação do horário de funcionamento da linha até as 22h.

•Linha 3441 Santa Maria/Clemente Pereira – Ampliação de duas viagens por dia, passando de 38 viagens para 40 viagens, sendo 20 viagens por sentido, entre o bairro São José e o Centro; ampliação do horário de funcionamento da linha até as 20h.

•Linha 347 Alameda – Ampliação de oito viagens por dia, passando de 100 viagens para 108 viagens, sendo 54 viagens por sentido, entre o bairro Cel. Aparicio Borges e o Centro; ampliação do horário de funcionamento da linha até as 22h.

•Linha A348 Alimentadora Jardim Bento Gonçalves – Adequação da tabela horária em caráter especial, devido ao bloqueio parcial na R. Pitoresca e aumento do tempo de viagem pelo desvio do transporte coletivo; oferta de 24 viagens por dia, com intervalo entre as partidas a cada 35 minutos; ampliação do horário de funcionamento da linha até as 20h10.

•Linha A360 Alimentadora Ipê – Adequação da tabela horária; oferta de 24 viagens por dia, com intervalo entre as partidas a cada 35 minutos, no bairro Jardim Carvalho; ampliação do horário de funcionamento da linha até as 20h25.

•Linha A991 Quirinas/Passo da Batalha (Circular Alimentadora) – Ampliação de uma viagem por dia, passando de 19 viagens para 20 viagens, na Lomba do Pinheiro; ampliação do horário de funcionamento da linha até as 22h15.

•Linha A974 Alimentadora Jd. Protásio Alves/Alzira Rosa – Ampliação de duas viagens por dia, passando de 40 viagens para 42 viagens, no bairro Mario Quintana; ampliação do horário de funcionamento da linha até as 21h45.

•Linha 3762 Herdeiros/Esmeralda/Antônio de Carvalho/Alimentadora – Ampliação de duas viagens por dia, passando de 29 viagens para 31 viagens, no bairro Agronomia; ampliação do horário de funcionamento da linha até as 21h.

•Linha 436 Jardim Ipê – Ampliação de seis viagens por dia, passando de 51 viagens para 57 viagens, sendo 28 do bairro Jardim Ipê ao Centro e 29 do Centro ao bairro; ampliação do horário de funcionamento da linha até as 22h05.

•Linha 375 Agronomia/Informática – Ampliação de 10 viagens por dia, passando de 46 viagens para 56 viagens, sendo 23 por sentido, do bairro Agronomia ao Centro; redução do intervalo entre viagens no entrepico (das 9h às 16h) de 50 minutos para 30 minutos; ŕedução do tempo de espera no entrepico de 40%; ampliação do horário de funcionamento da linha até as 22h27.

•Linha 441 Antônio de Carvalho – Ampliação de oito viagens por dia, passando de 86 viagens para 94 viagens, sendo 47 por sentido; ampliação do horário de funcionamento da linha até as 22h16.

•Linha 346 São José – Ampliação de seis viagens por dia, passando de 110 viagens para 116 viagens, sendo 58 por sentido, entre o bairro São José e o Centro; ampliação do horário de funcionamento da linha até as 22h15.

•Linha 394.6 Quinta do Portal/Mapa até Salgado Filho – Ampliação de duas viagens por dia, passando de 114 viagens para 116 viagens, sendo 58 do bairro Lomba do Pinheiro ao centro e 57 do Centro ao bairro; ampliação do horário de funcionamento da linha até as 21h40.

•Linha 394.7 Quinta do Portal/Mapa/PDA 6 – Ampliação de 4 viagens por dia, passando de 11 viagens para 15 viagens, sendo sete do bairro Lomba do Pinheiro ao Centro e oito do Centro ao bairro; ampliação do horário de funcionamento da linha até as 22h30.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre