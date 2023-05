Mundo Amsterdã decreta fim do consumo de maconha nas ruas

Por Redação O Sul | 21 de maio de 2023

A medida foi proposta no mês de fevereiro, e aprovada na última semana

A Holanda sempre foi referência quando o assunto é a legalização do consumo de cannabis.

O país europeu descriminalizou o consumo na década de 1970, e permitiu que usuários comprassem a erva de forma legal nas coffee shops.

Agora, no entanto, está colocando em prática mudanças na legislação que vão impedir o consumo de maconha nas ruas do Distrito da Luz Vermelha.

A medida foi proposta no mês de fevereiro e aprovada na última semana. É ilegal, por exemplo, consumir álcool na maioria dos espaços públicos de Amsterdã.

Desde 15 de maio, está proibido fumar nas ruas da região de De Wallen, sob pena de multa de 100 euros. Policias vão reforçar a segurança e garantir que a medida será cumprida.

O distrito de De Wallen, no centro da capital holandesa, é conhecida pela vida noturna e pelas casas de prostituição.

Representa de 10 a 15% do turismo da Holanda, mas a agitação até altas horas da madrugada têm afetado a vida dos moradores. Os legisladores propuseram as mudanças para alterar a atmosfera “sombria” do bairro.

Se a decisão de banir o consumo nas ruas não garantir o efeito desejado, que é reduzir o barulho e a perturbação noturna, a prefeitura pode implementar mudanças adicionais, como impedir que as coffee shops vendam a erva para consumo em outros locais e acabar com mesas externas nos locais em que o consumo é liberado.

Segundo as leis atuais da Holanda, é crime possuir, produzir ou traficar drogas. No entanto, os holandeses têm uma “política de tolerância” que permite que as cafeterias vendam cannabis sob condições estritas.

Uma dessas condições é que os cafés não causem nenhum incômodo e o governo ordenou que eles parem de atrair usuários de drogas estrangeiros.

Amsterdã lançou em abril uma campanha direcionada a homens britânicos que viajam ao país em busca de drogas e turismo sexual. A peça publicitária diz que os turistas britânicos do sexo masculino com idade entre 18 e 35 anos não são bem-vindos na cidade.

Os vídeos são muito explícitos. Eles mostram jovens cambaleando pela rua, algemados pela polícia, e tendo suas impressões tiradas. Os anúncios mostram os riscos associados ao uso excessivo de álcool e drogas. Os vídeos serão acionados online, cada vez que as pessoas no Reino Unido digitarem expressões que unam Amsterdã com palavras como sexo, hotel barato e festa de solteiro.

A capital holandesa se beneficia com o turismo, recebendo mais de 10 milhões de visitantes por ano. Mas parte de seus moradores sofre com perturbações, especialmente na chamada Zona Vermelha da cidade, onde se concentram os bordéis. Eles apoiam a campanha. Mas os críticos dizem que ela é baseada em estereótipos injustos e é discriminatória.

