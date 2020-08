Ana Maria Braga dá beijão no marido em comemoração de seis meses de casados

Para marcar a data, ela deu um beijão no companheiro e se declarou. (Foto: Reprodução/Instagram)

Para marcar a data, ela deu um beijão no companheiro e se declarou

A apresentadora Ana Maria Braga comemorou seis meses de casamento com o marido, Johnny Lucet, em uma publicação no Instagram. Para marcar a data, ela deu um beijão no companheiro e se declarou.

“Parece que foi um dia desses, mas já faz 6 meses que casamos!”, escreveu ela em sua legenda. “Gosta de beijar hein, carinhoso seu marido. Seja feliz Ana”, chegou a elogiar uma seguidora.