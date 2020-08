Cantora alvoroçou fãs no Twitter nesta segunda-feira ao recomendar a série "One Piece" e agradeceu. (Foto: Reprodução/Facebook/Elza Soares)

Cantora alvoroçou fãs no Twitter nesta segunda-feira ao recomendar a série "One Piece" e agradeceu

Elza Soares alvoroçou os fãs em seu Twitter ao fazer indicação de uma série anime. Aos 90 anos de idade, a cantora publicou, nesta segunda-feira (10): “One Piece é bom sim, assistam”. Na sequência, os fãs se alvoroçaram ao ver a escolha da estrela.

Com muitas indicações e debates dos fãs nos comentários no post em questão, Elza retornou ao Twitter para acalmar os ânimos. “Podemos gostar do que quisermos no mundo com amor e respeito sempre. beijos, Elza. Não briguem, beijos beijos.”, disse ela, causando ainda mais frisson posteriormente, quando se auto intitulou como “Otaku”, termo usado para designar os fãs de animes e mangás.

Com o alvoroço dos fãs e seu nome exposto nos assuntos mais comentados do Twitter nesta segunda-feira, Elza se mostrou satisfeita e ainda agradeceu aos fãs: “Gentemmmm, para T.U.D.O! Vocês me colocaram nos assuntos, o trend topics? OBRIGADA otakus!”.