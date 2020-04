Celebridades Ana Maria Braga diz já ter se envolvido em romance com outro famoso e até ter nadado nua em piscina

Por Redação O Sul | 23 de abril de 2020

Ana Maria Braga abriu sua intimidade no jogo do “Eu Nunca”. Em seu perfil do Instagram, a apresentadora do “Mais Você”, da TV Globo, compartilhou um vídeo respondendo as perguntas da brincadeira e levando tudo com muito bom humor.

Recém-casada com o francês Johnny Lucet, a loira assumiu já ter nadado pelada em piscina e trocado beijos com uma pessoa famosa. “Ah… já”, respondeu. Reservada com sua vida pessoal, a artista ainda afirmou nunca ter ficado com gêmeos, mentido seu nome e nem ter usado as redes sociais para mandar indireta para alguém.

De quarentena em sua casa e sentindo falta dos netos, Ana Maria Braga voltou à TV Globo participando de um quadro dentro do “Encontro”. Em sua primeira aparição, a apresentadora tranquilizou Fátima Bernardes e os fãs sobre o estado do câncer no pulmão.

“Acho que eu tenho um privilégio. Eu não tive queda de cabelo, já fiz a quarta imunoterapia e quimioterapia, está fazendo 21 dias da última quimio. Tenho retorno essa semana pra saber se já foi tudo embora”, contou. Segundo a famosa, ela se firmou na fé nesse momento: “Fé é um acalanto. Quando você tem fé, parece que dá uma energia a mais, tem alguém ali com você. Você acreditando, todas as suas células acreditam junto e saem pra briga”.

Ana Maria Braga ainda agradeceu o carinho e deixou um alerta sobre o perigo do coronavírus, como faz parte do grupo de risco. “De vez em quando de noite e falo: ‘Obrigada, consegui me proteger’. É assustador, não adianta negar. Eu tenho risco duplo, tenho um câncer de pulmão, onde esse vírus ataca. Acho que tem que ter cuidado redobrado. O coronavírus não é só uma gripezinha, é assustador. Além de estar com um tratamento de pulmão, que é onde o vírus mais ataca, eu tenho a questão etária”, disse.

Nessa pandemia e tratamento, Ana Maria revelou também ter parado de fumar: “Tive um anjo na minha vida. Eu poderia estar até hoje sem saber que estava com um problema no pulmão. Bill, meu companheiro hoje, me cobra muito e comecei a fazer ginástica. Ele dizia para eu parar de fumar e que eu precisava fazer alguns exames. Ele tanto insistiu que marquei uma consulta. Fiz uma tomografia e quando eu saí disseram que acharam uma coisa pequena, um início de um tumor cancerígeno. É um risco que toda pessoa que fuma tem”.

