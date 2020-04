Celebridades Anitta faz “ensaio” com maiô cavado após treino dentro de piscina

Por Redação O Sul | 23 de abril de 2020

"Estou amando voltar a treinar, porque eu estava uma boa de uma sedentária", disse a cantora Foto: Reprodução/Instagram "Estou amando voltar a treinar, porque eu estava uma boa de uma sedentária", disse a cantora. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Anitta não abre mão de sua rotina de exercícios mesmo durante a quarentena: através de transmissões ao vivo no Instagram, a artista tem feito treinos e estimulado os seguidores a também não ficarem parados. Nesta quarta-feira (22), ela voltou a apostar em um look de moda praia para os exercícios. Dessa vez, a aposta foi um maiô cavado com estampa de olhos e detalhes em neon.

A série de exercícios com o personal Rodrigo Ruiz incluiu também uma série de exercícios na água. “Treino na piscina parece que não é nada, mas você fica devastado. Estou amando voltar a treinar, porque eu estava uma boa de uma sedentária, querendo dormir e comer o dia inteiro”, contou a artista, solteira após o término de seu romance com o empresário Gabriel David. Nos Stories, ela ainda postou vídeo dançando “Contando Lunares”, um feat dela com Don Patricio e Rauw Alejandro.

Em seu feed no Instagram, a cantora ainda reuniu fotos feitas após o exercício com o look de praia e ganhou dezenas de elogios de famosos. Amiga próxima de Anitta, MC Rebecca escreveu: “Linda, gostosa. Saudades!”. A cantora Gabi Martins, eliminada do “BBB20”, da TV Globo, comentou: “Linda demais”. “Cavadão”, brincou a funkeira Jojô Toddynho. A apresentadora Maisa também se manifestou: “Guapa (Bonita, em tradução livre do espanhol) demais”.

Anteriormente, a artista explicou a preferência por looks de praia para se exercitar em casa. “Treinar de biquíni é libertador, porque não estou com uma roupa muito justa que impede os movimentos dos exercícios”, afirmou Anitta aos seguidores.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades