Magazine Sikêra Jr. passa mal ao vivo e pede que fãs façam oração por ele

Por Redação O Sul | 23 de abril de 2020

Ele passou mal durante o jornalístico e quase não conseguiu terminar o noticiário Foto: Reprodução/RedeTV! Ele passou mal durante o jornalístico e quase não conseguiu terminar o noticiário. (Foto: Reprodução/RedeTV!) Foto: Reprodução/RedeTV!

Sikêra Jr. apresentador do “Alerta Nacional”, da RedeTV!, deu um grande susto nos colegas de trabalho na quarta-feira (22). Ele passou mal durante o jornalístico e quase não conseguiu terminar o noticiário.

O jornalista, que recentemente recusou proposta para trabalhar na Record, estava visivelmente abatido e apático, e chegou até a lamentar o fato de não estar em condições físicas para festejar a quarta colocação no ibope. “Eu queria comemorar, mas pelo menos o meu elenco é bacana, né?”, disse, aparentando estar ofegante.

No fim do “Alerta Nacional”, Sikêra pediu para que fosse dispensado da apresentação do “Alerta Amazonas” e também que seus fãs rezassem por ele. “Elis, posso ir embora? Eu vou embora, vou para casa, não vou nem conseguir fazer o regional. Peçam a Deus, quem gosta deste velho, uma oração para esse velho. Eu vou ficar muito feliz. Vou pra casa, ficar perto da minha mulher e do meu filho”, afirmou.

Após um intervalo comercial, Mayara Rocha, repórter do canal, surgiu no estúdio, substituindo o apresentador, dizendo que Sikêra teve uma indisposição. Ela já é a responsável por substituir o jornalista aos sábados.

A assessoria de Sikêra Jr. afirmou que “ele está gripado, não conseguiu terminar o programa e foi para casa descansar”. Questionada sobre uma possível contaminação pela Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, a assessoria negou.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Magazine