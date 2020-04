Celebridades Ana Maria Braga diz que está curada do câncer

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2020

Ana Maria Braga abriu sua intimidade no jogo do "Eu Nunca". (Foto: Divulgação/TV Globo)

m participação no programa “Encontro com Fátima Bernardes” na manhã desta sexta-feira (24), a apresentadora Ana Maria Braga declarou que está curada do câncer.

Segundo Ana, os seus últimos exames apontaram que as células cancerígenas “sumiram todas” do seu corpo, resultado que foi comemorado pela equipe médica que a atende.

Em janeiro, a apresentadora informou que havia sido diagnosticada com câncer no pulmão. Ana já havia enfrentado a doença outras três vezes.

