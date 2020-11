Celebridades Ana Maria Braga lamenta morte de Tom Veiga e pede oração: “Perdi meu amigo de todo dia”

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2020

Horas depois de ser anunciada a morte do ator Tom Veiga, intérprete do Louro José, sua companheira de “Mais Você”, a apresentadora Ana Maria Braga, se pronunciou nas redes sociais sobre a perda do parceiro.

“Perdi meu parceiro de todo dia, meu amigo, meu filho. O Tom era um menino de sorriso solto, sempre alegre, com um humor único e talentoso demais. A fragilidade da vida nos pegou mais uma vez de surpresa e me deixou completamente sem chão. O momento agora é de oração”, lamentou a apresentadora.

O ator foi encontrado morto em sua casa, neste domingo (1°), na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ao lado de Ana Maria, Tom fez parte da atração da TV Globo por 20 anos.

