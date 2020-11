Celebridades Sthefany Brito dá à luz seu primeiro filho, Antônio Enrico

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2020

A atriz fez uma cesariana na maternidade Perinatal da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro Foto: Instagram/Sthefany Brito A atriz fez uma cesariana na maternidade Perinatal da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. (Foto: Instagram/Sthefany Brito) Foto: Instagram/Sthefany Brito

Sthefany Brito deu à luz seu primeiro filho, Antônio Enrico, deste domingo (1º). A notícia foi confirmada pela assessoria de imprensa da atriz, que afirmou que “mãe e filho passam bem”.

A atriz fez uma cesariana na maternidade Perinatal da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Enrico veio ao mundo com 4,230 kg e 54 cm.

O menino é fruto do casamento de Sthefany com Igor Raschkovscky, com quem está desde 2011. A notícia da gravidez foi anunciada no último Dia das Mães, alguns meses depois de o casal reatar o casamento após passarem seis meses separados.

