Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2020

A atriz disse não ter medo de envelhecer e que é necessário enfrentar o avançar da idade Foto: João Bertholini/Divulgação

Aos 41 anos de idade, Ellen Rocche parece ter engatado um novo relacionamento. A atriz postou uma foto em seu Instagram com o ator Guilherme Cheluccim na qual os dois aparecem com máscara de beleza. No entanto, a musa não confirma seu estado civil.

A atriz evitou falar sobre o possível relacionamento e disse que: “Só posso dizer que estou muito feliz”. Além disso, Ellen revelou ter vontade de formar uma família, mas no momento não pretende ser mãe. Recentemente, a atriz decidiu pelo congelamento de óvulos.

“Congelei meus óvulos e foi ótimo. A gente é mulher, independente, trabalhadora e fica nessa correria diária. Acho muito importante congelar os nossos óvulos, porque no meu caso, por exemplo, não sei se no futuro eu vou querer ter um filho”, avaliou Ellen.

“Ser mãe é magico. Sou família e muito coração. Cuido do meu irmão, sou mãezona [dele] e sempre sonhei em ter a minha família, com meu marido, parceiro, companheiro e nunca tive vontade de ter um filho só por ter, sabe? Por isso que esperei tanto e a vida nos encaminha a caminhos diferentes, e o tempo vai passando… .Quis congelar, porque se passar muito tempo, lá na frente não quero me arrepender de querer ter filhos e não poder”, completou.

Além disso, a atriz disse não ter medo de envelhecer e que é necessário enfrentar o avançar da idade.

“É muito bom aproveitar cada fase que a gente vive. Sempre lembro da minha mãe dizer: ‘Cada ruga tem uma história’. Então, não me preocupo com a ruga, quero ter boas histórias para contar. Óbvio que não vou e nem quero ficar toda enrugada, né?. A gente sempre quer conservar a juventude, mas a jovialidade da alma é muito mais importante. E isso tem a ver com ser feliz, se amar. E quando a gente se ama, nos amamos em todas as fases da vida, seja na infância, na juventude e na velhice. Eu quero envelhecer de uma forma saudável. Por isso, que hoje em dia planto para colher depois, me cuidando. Quando a gente aceita as situações tudo fica mais leve. O segredo da vida é manter o equilíbrio em tudo e ser grata sempre”, ressalta.

Quando o assunto são os cuidados para se manter em forma, Ellen agradece aos pais pela genética e destaca os exercícios físicos. No entanto, Ellen disse que precisou parar com as atividades por conta de uma fascite plantar com tendinite, processo inflamatório que afeta a fáscia plantar.

