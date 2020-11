Celebridades Ana Paulo Araújo lança livro sobre estupro: “Nossa cultura machista tende a minimizar a violência contra as mulheres”

Por Redação O Sul | 5 de novembro de 2020

Jornalista fala sobre sua primeira obra: "Abuso – A Cultura do Estupro no Brasil"

Ana Paula Araújo passou 4 anos percorrendo o Brasil para entender casos de violências sexuais. O resultado dessa pesquisa está no seu primeiro livro “Abuso – A Cultura do Estupro no Brasil”, recém lançado pela Globo Livros. Questionada sobre o que esses casos tem em comuns, ela explica:

“A maioria dos casos acontece dentro de casa e as vítimas em geral são menores de idade. Mas não há exatamente um padrão. Encontrei vítimas de todas as idades e classes sociais. Estupradores também podem ser encontrados entre pais de família e estudantes universitários, por exemplo. É importante desmistificar a ideia de que o estuprador só age em ruas desertas, tarde da noite, contra mulheres descuidadas”.

Aos 48 anos de idade, a apresentadora do programa “Bom Dia Brasil”, da TV Globo, conta que foi o aumento das denúncias sobre o assunto e a empatia por todas as mulheres, que a levou a escrever o livro.

“A tão falada rivalidade feminina vem cada vez mais dando espaço à compreensão, apoio e solidariedade. Escolhi esse tema porque diz respeito a todas nós. Não conheço uma mulher que não tenha passado por uma história de abuso sexual, seja mais ou menos grave. Piadinhas absurdas e assédio no transporte público, por exemplo, são algo que todas nós conhecemos bem”, ressaltou a jornalista, que no decorrer das 320 páginas da obra, tem pronunciamentos de mais de cem vítimas, familiares, criminosos, psiquiatras e diversos especialistas no assunto.

