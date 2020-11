Magazine Globoplay celebra 60 anos de Arnaldo Antunes com documentário

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











'Arnaldo, Sessenta' reúne música, poesia e artes visuais, e já está em cartaz na plataforma. (Foto: Divulgação)

Para celebrar os 60 anos do músico Arnaldo Antunes, o Globoplay preparou o documentário musical original Arnaldo, Sessenta, obra que passeia pela música, poesia e artes visuais, múltiplos talentos do artista.

Tendo como fio condutor uma entrevista do músico ao jornalista Pedro Bial, o documentário conta com 11 apresentações musicais, dois novos poemas, “Saga” e “Um Deus”, e imagens de arquivo, muitas delas inéditas.

“O documentário é um passeio por momentos marcantes da memória do artista. Recheado de um rico material de arquivo e músicas de todas as fases do músico, mostrando a riqueza e a diversidade da obra de Arnaldo. Do rock instigante de “Comida” à delicada “Contato Imediato”, vemos um músico plural e vital. Entro no projeto fã do artista, saio muito fã da pessoa Arnaldo Antunes”, definiu o diretor Gian Belloti.

O aniversariante, é claro, adorou o presente e não cansou de tecer elogios ao documentário: “Foi o melhor presente de aniversário que eu poderia receber na minha entrada nos sessenta. Fiquei emocionado e surpreso com a pesquisa dos materiais antigos, vários deles desconhecidos ou esquecidos por mim. Parece que as coisas que fiz fazem mais sentido agora, nutrindo o que faço atualmente.”

Em depoimento a Pedro Bial, o artista falou da entrada na maturidade e o peso que os 60 anos carregam. “É a entrada na terceira idade, uma data redonda, vêm muitos flashbacks da vida, e tem que manter a inquietude. Não me agrada acreditar que a idade vai deixar você mais apaziguado. Eu continuo achando a estranheza fundamental”, resumiu

Seleção de canções

As canções escolhidas por Arnaldo nesse projeto contemplam diferentes fases de sua longa e rica obra. Dos Titãs (“Comida” e “O que”) ao disco mais recente (“O Real Resiste”, “João” e “De Outra Galáxia”), passando por sucessos da fase solo (“Alegria”, “Socorro”, “Alta Noite” e “Contato Imediato”) e dos Tribalistas (“Passe em Casa” e “Vilarejo”).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine