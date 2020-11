Magazine “Às vezes eu penso”, afirma Thais Fersoza ao falar sobre ter mais filhos

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2020

Atriz e influencer respondeu a perguntas de seguidores no Instagram, nesta sexta-feira. (Foto: Reprodução/Instagram)

Thais Fersoza respondeu a perguntas de seguidores em seu Instagram, na tarde desta sexta-feira (6), e falou aos fãs sobre a vontade de voltar a atuar, já que seu último trabalho como atriz foi em Escrava Mãe, de 2016.

Casada com Michel Teló desde 2014 e mãe de dois (Melinda, de 4 anos, e Teodoro, de 3), ela também respondeu sobre a vontade de ter mais um filho ou filha.

“Eu até penso [em voltar a atuar], mas não agora. Minha prioridade são outros projetos. Estou muito focada, quero muito que dê certo e espero que em 2021 dê certo. Tenho vontade de voltar pra telinha, mas de outra maneira por enquanto”, explicou ela.

Já quando o assunto é ser mãe novamente, Thais diz que, por enquanto, a resposta é não. “Às vezes eu penso, falo: ‘ai, queria mais um’, mas depois penso que não quero, não. Enfim, aquela história de ‘entrego pra Deus’, mas pra Deus fazer o trabalho dele a gente tem que deixar e não estamos deixando, não”, brincou ela, deixando claro que o casal está usando métodos contraceptivos.

Thais finalizou dizendo que o momento agora é de curtir, já que os filhos não são mais bebês. “A gente está bem feliz com nossos dois pequenininhos, com uma idade legal, de se curtir mais, curtir mais as crianças.”

Voltar Todas de Magazine