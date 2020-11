Magazine Filha de Ana Maria Braga fala sobre a relação com Tom Veiga e diz: “Era nosso irmão”

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Mariana Maffeis fala sobre relação com Tom Veiga, parceiro de trabalho de sua mãe, Ana Maria Braga. (Foto: Reprodução/Instagram)

Mariana Maffeis, a filha primogênita de Ana Maria Braga com o ex-marido, o economista Eduardo de Carvalho (com quem a apresentadora do Mais Você também tem Pedro Maffeis), concedeu uma entrevista para a Quem sobre sua relação com o ator Tom Veiga, o intérprete do Louro José, que foi encontrado morto em sua casa no Rio de Janeiro no último domingo (1º) depois de sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico, provocado por um aneurisma.

“Minha mãe sempre chamou o Louro de filho. Então, para mim, o Tom era nosso irmão. Esse cara coração que sempre me encontrava com um beijo estalado na bochecha e um abraço apertado. Me viu de criança virar mulher, foi testemunha de muitas coisas em nossas vidas. Tenho um carinho imenso por ele”, disse ela, revelando que Ana Maria está triste, porém resignada. “Ela está sentida, mas compreende que a morte é também uma libertação e que devemos deixar as almas partirem em paz”, concluiu Mariana.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine