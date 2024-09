Política Anatel informa o Supremo que Starlink cumpriu decisão de bloquear a rede social X no Brasil

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2024

Tanto o X como a Starlink são de propriedade do bilionário Elon Musk. Foto: Reprodução Tanto o X como a Starlink são de propriedade do bilionário Elon Musk. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que a empresa Starlink bloqueou o acesso à rede social X (antigo Twitter) no Brasil. Conforme a informação da agência, o bloqueio foi feito a partir da noite de quarta-feira (4). Foram bloqueados 224.458 acessos em todo o País. Tanto o X como a Starlink são de propriedade do bilionário Elon Musk.

A ordem para o bloqueio da plataforma foi tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, na última sexta-feira (30). A decisão foi confirmada por unanimidade pela primeira turma da Corte na segunda (2). Inicialmente, a Starlink havia avisado a Anatel que não cumpriria a ordem. Na terça (3), a empresa afirmou que obedeceria a decisão.

As cerca de 20 mil empresas provedoras de internet que atuam no Brasil foram comunicadas da ordem de bloqueio do X no dia seguinte à decisão, em 31 de agosto. O bloqueio da rede social foi tomado depois de a plataforma descumprir decisões judiciais de forma reiterada e não indicar um representante legal no Brasil.

A informação de que a Starlink não obedeceria a ordem foi enviado ao presidente da Anatel, Carlos Baigorri, de forma informal, pelo WhatsApp. A empresa avisou que só implementaria a suspensão se as próprias contas forem desbloqueadas.

O bloqueio dos ativos financeiros da Starlink foi determinado pelo ministro do Supremo Alexandre de Moraes para garantir o pagamento de multas impostas ao X, já que a plataforma deixou de ter representação no País. As multas à rede social por descumprimento de decisões do Supremo somam R$ 18,3 milhões. Segundo Moraes, foram bloqueados do X cerca de R$ 2 milhões.

Ao informar que obedeceria a decisão do Supremo, a Starlink escreveu em publicação em seu perfil no X que havia iniciado um processo judicial no STF explicando a “ilegalidade grosseira” da ordem de Moraes, que congelou suas contas e a impediu de realizar transações financeiras no Brasil.

“Independentemente do tratamento ilegal dado ao Starlink no congelamento de nossos ativos, estamos cumprindo a ordem de bloqueio de acesso ao X no Brasil”, disse a empresa.

A companhia acrescentou que continua buscando todas as vias legais, assim como outros que concordam que as “ordens recentes do juiz violam a constituição brasileira”. Apesar do anúncio, a empresa deixou de recorrer da decisão de Moraes que bloqueou suas contas.

No lugar, a empresa acionou a Corte com uma outra ação, rejeitada pelo ministro Cristiano Zanin por questões processuais. A companhia recorreu da decisão, e o magistrado mandou ouvir a Procuradoria-Geral da República (PGR). As informações são da CNN Brasil.

