Futebol Aos 39 anos, Cristiano Ronaldo faz história e alcança 900 gols na carreira

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O gol histórico do "Robozão" foi anotado aos 34 da primeira etapa, no duelo entre a seleção lusa e a Croácia. Foto: Divulgação/FB Cristiano Ronaldo O gol histórico do "Robozão" foi anotado aos 34 da primeira etapa, no duelo entre a seleção lusa e a Croácia. (Foto: Divulgação/FB Cristiano Ronaldo) Foto: Divulgação/FB Cristiano Ronaldo

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O jogador Cristiano Ronaldo alcançou, aos 39 anos, mais uma marca em sua vitoriosa carreira. Nessa quinta-feira (5), ele balançou as redes pela Seleção de Portugal, marcando o seu gol de número 900. O feito histórico foi anotado aos 34 minutos do primeiro tempo, em duelo contra a Croácia pela Liga das Nações. O atacante bateu de primeira na bola após cruzamento do lateral Nuno Mendes.

A partida, realizada no Estádio da Luz, em Lisboa, teve a vitória de Portugal sobre os croatas por 2 a 1. Após balançar a rede, o astro português se emocionou no gramado. O primeiro gol dos donos da casa foi marcado por Dalot, logo aos 7 minutos. O lateral também anotou contra, marcando o único gol dos croatas.

Feito histórico

CR7 conquistou uma marca pouco alcançada no mundo da bola. Entre os 900 gols, diversos marcaram a carreira do atletas e entraram para a história do futebol. Em 2002, há 22 anos, ele fez seu primeiro gol na carreira. Com a camisa do Sporting, o “gajo” balançou as redes do Moreirense em Portugal. Pela seleção portuguesa, seu primeiro gol em Copas foi no Mundial da Alemanha, em 2006. Comandado por Felipão, Cristiano Ronaldo marcou de pênalti no duelo contra o Irã.

Entre os gols mais importantes de sua carreira, um ajudou o Manchester United a conquistar o título da Champions League de 2008. Ele foi o autor do tento na final contra o Chelsea, levando a decisão para os pênaltis.

Em 2009, seu gol contra o Porto, quando ainda defendia a equipe inglesa, rendeu o título de mais bonito da temporada, garantindo o Prêmio Puskás para a prateleira do astro português.

Os gols de Cristiano Ronaldo em números

– Sporting

33 jogos

5 gols

– Manchester United

346 jogos

145 gols

– Real Madrid

438 jogos

450 gols

– Juventus

134 jogos

101 gols

– Al-Nassr

74 jogos

68 gols

– Portugal

213 jogos

131 gols

O Robozão alcançou a marca de 900 gols após 1238 jogos na carreira. Assim, o craque português atinge uma média de 0,72 gol por partida. Além disso, Ronaldo levou dois anos e meio para passar dos 800 gols, feitos em dezembro de 2021, pelo Manchester United, até o 900º gol, marcado nesta quinta-feira.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/aos-39-anos-cristiano-ronaldo-faz-historia-e-alcanca-900-gols-na-carreira/

Aos 39 anos, Cristiano Ronaldo faz história e alcança 900 gols na carreira

2024-09-05