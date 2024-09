Política Filho de Joe Biden se declara culpado por evasão fiscal

Hunter é acusado de não pagar US$ 1,4 milhão, o equivalente a R$ 7,8 milhões, em impostos na última década.

Hunter Biden, filho do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se declarou culpado em todas as nove acusações de evasão fiscal no Estado da Califórnia. O julgamento ocorreu em um tribunal federal em Los Angeles nesta quinta-feira (5). Aos 54 anos, Hunter é acusado de não pagar US$ 1,4 milhão, o equivalente a R$ 7,8 milhões, em impostos na última década, gastando em vez disso uma vida de luxo, que incluía profissionais do sexo e dependência de drogas.

Advogado formado em Yale que se tornou pintor, ele mora na costa de Malibu e diz que abandonou as drogas e o álcool desde 2019. O filho do presidente americano pode pegar até 17 anos de prisão pelos crimes do qual é acusado. Sua sentença sai em 16 de dezembro. A atitude de Hunter de se declarar culpado foi uma estratégia de sua defesa para evitar enfrentar outro julgamento criminal. Ele foi condenado em junho em outro caso, que envolveu uma compra ilegal de arma de fogo.

Mesmo assim, a confissão de Hunter é considerada uma surpresa: inicialmente ele havia se declarado inocente das acusações e sua defesa argumentou que a sonegação fiscal foi um descuido em meio a uma vida caótica, devido à dependência em drogas e ao trauma da perda do irmão, Beau, que morreu de tumor cerebral em 2015.

Sua defesa tentou o que é conhecido como “alegação de Alford”, um tipo incomum de declaração de culpa em que o réu não admite as acusações contra ele. Eles alegam que não houve irregularidade; que Hunter pagou os seus impostos, assim como as multas, e chegou a um entendimento com a Justiça para evitar a prisão, porém o acordo falhou no último minuto. Desde então, tenta concretizar outro acordo.

No entanto, Hunter foi mudando de postura com os trâmites iniciais do julgamento, que teve a seleção do júri, e após os promotores do Departamento de Justiça não terem aceitado sua declaração de culpa sem admitir as acusações.

“Não está claro para nós o que eles estão tentando fazer”, disse um promotor ao juiz Mark Scarsi.

Se Scarsi aceitar a oferta de confissão, isso evitaria um julgamento de semanas que, provavelmente, exporia detalhes confusos da vida do filho do presidente.

Nesta quinta, o julgamento começa com a seleção do júri, que deve durar até esta sexta. As declarações de abertura devem começar na segunda-feira. Hunter Biden já enfrentou outro julgamento este ano no Estado de Delaware, no qual foi considerado culpado de mentir sobre o uso de drogas para adquirir uma arma de fogo, algo considerado crime em algumas partes dos Estados Unidos. O caso abordou o estilo de vida extravagante de Hunter Biden, o colapso de seu casamento e o uso intenso de crack.

“Eles querem confundi-lo porque esse é o único propósito”, disse o advogado de Hunter Biden, Mark Geragos, durante uma audiência em agosto na qual acusou os promotores de tentar um “assassinato moral”.

Filho de Joe Biden chega a tribunal na Califórnia para ser julgado por evasão fiscal

Sob pressão de membros do Partido Republicano, os promotores buscam determinar se o filho do presidente recebe tratamento favorecido. A desistência de Joe Biden de continuar na corrida à reeleição, no entanto, diminuiu o interesse na controvérsia sobre o filho.

