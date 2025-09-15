Segunda-feira, 15 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Esporte Ancelotti fala sobre o futuro de Neymar na Seleção Brasileira: “Ele precisa estar 100%”

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Neymar não atua pela Seleção desde outubro de 2023, quando se lesionou na derrota para o Uruguai

Foto: Santos/Divulgação
Neymar não atua pela Seleção desde outubro de 2023, quando se lesionou na derrota para o Uruguai. (Foto: Divulgação/Santos FC)

O técnico Carlo Ancelotti comentou sobre o futuro de Neymar na Seleção Brasileira em entrevista ao jornal francês L’Équipe. O treinador elogiou o atacante do Santos, mas reforçou que a convocação dependerá exclusivamente do estado físico do jogador.

Segundo Ancelotti, Neymar é o atleta mais talentoso do futebol brasileiro, mas precisa alcançar 100% de sua condição física para voltar a ser chamado para a Seleção.

“Um jogador talentoso também precisa estar em forma. Ele precisa estar 100%, não 80%. O objetivo dele deve ser estar pronto em junho de 2026”, afirmou o italiano, que também destacou que a ausência do camisa 10 nas próximas Datas Fifa não será determinante para a lista final de convocados para a Copa do Mundo de 2026.

“Não importa se ele estará na Seleção em outubro, novembro ou março. Do ponto de vista técnico, não há discussão”, disse Ancelotti.

Neymar não atua pela Seleção desde outubro de 2023, quando se lesionou na derrota para o Uruguai, ainda sob o comando de Fernando Diniz. O atacante passou por um longo período de recuperação e, no início deste ano, acertou seu retorno ao Santos após passagem pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita.

A Seleção Brasileira tem amistosos marcados contra Coreia do Sul, em 10 de outubro, e Japão, no dia 14. Haverá ainda compromissos em novembro e março de 2026 antes da Copa do Mundo, que será disputada no México, Estados Unidos e Canadá entre 11 de junho e 19 de julho. A convocação final para o Mundial deve ocorrer em maio de 2026.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Esporte

Entenda em que fase estão as ações contra os demais núcleos da tentativa de golpe de Estado
Prévia do PIB brasileiro recua 0,5% em julho e registra a terceira queda consecutiva
https://www.osul.com.br/ancelotti-fala-sobre-o-futuro-de-neymar-na-selecao-brasileira-ele-precisa-estar-100/ Ancelotti fala sobre o futuro de Neymar na Seleção Brasileira: “Ele precisa estar 100%” 2025-09-15
Deixe seu comentário

Últimas

Política Ministro do Supremo Flávio suspende repasses de “emendas Pix” a nove municípios
Cinema Oscar 2026: “O Agente Secreto” é o filme escolhido como representante brasileiro na premiação
Economia Governo federal notificará mais de 80 mil patrões sobre atraso no pagamento do FGTS de trabalhadoras domésticas
Política Reunião de comissão é cancelada após o Careca do INSS decidir que não vai prestar depoimento
Economia Cassinos online ganham espaço no Brasil em meio a debates sobre regulação
Economia Prévia do PIB brasileiro recua 0,5% em julho e registra a terceira queda consecutiva
Política Entenda em que fase estão as ações contra os demais núcleos da tentativa de golpe de Estado
Rio Grande do Sul Motoristas devem ficar atentos para alterações no trânsito em razão de obras em rodovias estaduais no RS
Economia Mais de 80 mil empregadores serão notificados para regularizar o FGTS de trabalhadores domésticos
Mundo Rússia diz que a Otan está “lutando” contra o país ao fornecer ajuda militar à Ucrânia
Pode te interessar

Esporte Goleiro do Santos leva forte pancada na cabeça, fica com “galo” e deixa jogo de ambulância

Esporte Tênis: João Fonseca vence Tsitsipas na Davis e impressiona Djokovic

Esporte Rebeca Lima bate polonesa e é campeã mundial de boxe na categoria até 60 kg

Esporte Seleção Brasileira masculina tem trabalho, mas vence a China na estreia do Mundial de vôlei