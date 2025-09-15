Esporte Ancelotti fala sobre o futuro de Neymar na Seleção Brasileira: “Ele precisa estar 100%”

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2025

Neymar não atua pela Seleção desde outubro de 2023, quando se lesionou na derrota para o Uruguai Foto: Santos/Divulgação Neymar não atua pela Seleção desde outubro de 2023, quando se lesionou na derrota para o Uruguai. (Foto: Divulgação/Santos FC) Foto: Santos/Divulgação

O técnico Carlo Ancelotti comentou sobre o futuro de Neymar na Seleção Brasileira em entrevista ao jornal francês L’Équipe. O treinador elogiou o atacante do Santos, mas reforçou que a convocação dependerá exclusivamente do estado físico do jogador.

Segundo Ancelotti, Neymar é o atleta mais talentoso do futebol brasileiro, mas precisa alcançar 100% de sua condição física para voltar a ser chamado para a Seleção.

“Um jogador talentoso também precisa estar em forma. Ele precisa estar 100%, não 80%. O objetivo dele deve ser estar pronto em junho de 2026”, afirmou o italiano, que também destacou que a ausência do camisa 10 nas próximas Datas Fifa não será determinante para a lista final de convocados para a Copa do Mundo de 2026.

“Não importa se ele estará na Seleção em outubro, novembro ou março. Do ponto de vista técnico, não há discussão”, disse Ancelotti.

Neymar não atua pela Seleção desde outubro de 2023, quando se lesionou na derrota para o Uruguai, ainda sob o comando de Fernando Diniz. O atacante passou por um longo período de recuperação e, no início deste ano, acertou seu retorno ao Santos após passagem pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita.

A Seleção Brasileira tem amistosos marcados contra Coreia do Sul, em 10 de outubro, e Japão, no dia 14. Haverá ainda compromissos em novembro e março de 2026 antes da Copa do Mundo, que será disputada no México, Estados Unidos e Canadá entre 11 de junho e 19 de julho. A convocação final para o Mundial deve ocorrer em maio de 2026.

