Economia Prévia do PIB brasileiro recua 0,5% em julho e registra a terceira queda consecutiva

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:











O IBC-Br, considerado a prévia do PIB, foi divulgado pelo Banco Central Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil O IBC-Br, considerado a prévia do PIB, foi divulgado pelo Banco Central. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do Banco Central), considerado a prévia do PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil, caiu 0,5% em julho na comparação com o mês anterior, informou o BC (Banco Central) nesta segunda-feira (15).

Com o resultado, o indicador apresentou a terceira queda consecutiva. Na comparação com julho do ano passado, o IBC-Br teve alta de 1,1%, acumulando em 12 meses um ganho de 3,5%, de acordo com o BC.

O resultado negativo em julho foi puxado pela queda da indústria. O setor recuou 1,1% no período em relação ao mês anterior. O desempenho negativo também foi acompanhado pelos ramos da agropecuária (-0,8%) e dos serviços (-0,2%).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/previa-do-pib-brasileiro-recua-05-em-julho-e-registra-a-terceira-queda-consecutiva/

Prévia do PIB brasileiro recua 0,5% em julho e registra a terceira queda consecutiva

2025-09-15