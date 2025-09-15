Segunda-feira, 15 de setembro de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Economia Prévia do PIB brasileiro recua 0,5% em julho e registra a terceira queda consecutiva

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2025

O IBC-Br, considerado a prévia do PIB, foi divulgado pelo Banco Central

Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do Banco Central), considerado a prévia do PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil, caiu 0,5% em julho na comparação com o mês anterior, informou o BC (Banco Central) nesta segunda-feira (15).

Com o resultado, o indicador apresentou a terceira queda consecutiva. Na comparação com julho do ano passado, o IBC-Br teve alta de 1,1%, acumulando em 12 meses um ganho de 3,5%, de acordo com o BC.

O resultado negativo em julho foi puxado pela queda da indústria. O setor recuou 1,1% no período em relação ao mês anterior. O desempenho negativo também foi acompanhado pelos ramos da agropecuária (-0,8%) e dos serviços (-0,2%).

