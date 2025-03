Esporte Técnico Carlo Ancelotti nega contato para assumir a Seleção Brasileira

28 de março de 2025

Técnico afirma que o foco está no Real Madrid

Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, negou ter recebido contato da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) para assumir o cargo de treinador da Seleção Brasileira. A situação de Dorival Júnior como comandante do Brasil ainda é indefinida e sua permanência será decidida ainda nesta sexta-feira (28).

“Eu gosto do Brasil, mas não houve nenhum contato entre a Federação e eu nos últimos dias. Meu foco total está no Real Madrid”, afirmou o treinador.

Ancelotti renovou seu contrato com o Real Madrid até a metade de 2026. A CBF pretende monitorar a situação do técnico até depois do Mundial de Clubes, que chega ao fim em julho de 2025.

“Estou sob contrato com o Real Madrid e meu foco é ganhar títulos. Temos metas importantes agora”, disse em coletiva.

Principal alvo da CBF para o ciclo da Copa do Mundo de 2026, Carlo Ancelotti está na quarta temporada seguida no Real Madrid. Dentre os principais títulos da trajetória estão as duas Ligas dos Campeões (21/22 e 23/24) e os dois Campeonatos Espanhóis (21/22 e 23/24).

Apesar dos rumores no início de 2025 de uma possível saída do clube merengue, o italiano renovou contrato e afirmou que pretende ficar no gigante espanhol durante todo o mandato do presidente Florentino Pérez, que comandará o clube até 2029. Entre junho e julho, Ancelotti disputará o Mundial de Clubes pelo Real Madrid e chegaria em seguida para comandar o Brasil. O problema é que a data Fifa de junho teria que ser com um técnico interino, caso Dorival seja demitido em reunião nesta sexta-feira com o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

